Замах на координатора С14: відома сума, за яку хотіли позбавити Мазура життя

Слідство встановило, що замовник вбивства координатора С14 Сергія Мазура передав виконавцям суму у розмірі 3 тисячі доларів США. А ось причиною нападу на активіста послужила його громадська діяльність.

Про це на брифінгу 3 листопада заявив керівник ГУ Наполіції в Київській області Дмитро Ценов.

Читайте також: З Росії в Україну видворили снайпера донецьких бойовиків: фото

Причина нападу – громадська діяльність Мазура. Займаємося зараз встановленням і затриманням учасників. Ми встановили і замовника замаху на вбивство. Також нами отримані докази фінансування замовлення в сумі 3000 доларів США,

– повідомив Ценов.

Також керівник поліції Київської області додав, що в ході обшуків у затриманих було вилучено зброю та боєприпаси. Серед затриманих фігурантів є раніше судимі за майнові злочини.

Зазначимо, що наразі Бориспільський міськрайонний суд обирає запобіжні заходи підозрюваним у замаху на Сергія Мазура. Так, чоловіку, який закинув гранату у кімнату активіста, Олегу Акімову, обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою.

Підозрюваних у замаху затримали 1 листопада.

Брифінг правоохоронців щодо справи із замахом на Мазура:

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня у Борисполі, в квартиру лідера праворадикальної організації С14 Сергія Мазура кинули бойову гранату. Внаслідок вибуху поранень зазнав його батько. На момент інциденту Мазура не було вдома. Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", проте потім перекваліфікувала справу як замах на вбивство.

Хто такий Сергій Мазур?Це – координатор праворадикальної організації С14, учасник Революції Гідності, помічник народного депутата від "Батьківщини" Ігоря Луценка на добровільних засадах.

Сергія Мазура та членів організації С14 підозрюють у причетності до погромів табору ромів на Лисій горі у Києві 21 квітня 2018 року. Поліція розслідує подію як хуліганство, а 10 липня Сергієві Мазуру оголосили про підозру за цією статтею. Крім того, за погром у таборі ромів правоохоронці відкрили провадження за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".