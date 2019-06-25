Замах на Кузаконя: в одеського громадсько-політичного діяча забрали охоронців СБУ попри загрозу

Керівник одеського осередку політпартії "Народний Рух України" Михайло Кузаконь, на якого скоїли напад 2 серпня 2018-го, повідомив, що з нього без відома й заднім числом зняли державну охорону Служби безпеки України.

Він пов'язує це з критикою одеської мафії та прокуратури.

"З мене знято державну охорону СБУ тишком-нишком постановою ще від 13-го числа. Ризики, які існували при наданні охорони не усунуті, справа нападу не розслідувана. Хоча все процесуальне керівництво добре знає, хто за цим стоїть. Ситуація загострилась за останні місяці, навіть Галантернік особисто подав на мене позов до суду. Вважаю, що зняття охорони – це реакція прокуратури на мою обґрунтовану критику й звинувачення в продажності одеській мафії та бездіяльності. Гроші, які заплатили за моє вбивство, до цих пір не відпрацьовані. Ці тварюки під завісу своєї злочинної діяльності продали моє життя," – сказав Кузаконь.

Тим часом: Стерненко підозрює замовника нападу на нього і одеських суддів у змові

Опозиційний до місцевої корумпованої влади політик повідомив, що справу спроби його вбивства розслідує головне слідче управління СБУ Украіни, а саме слідчий Р. М. Фролов та процесуальний керівник прокурор Т. С. Карпюк. Він наголосив, що загроза його життю не зникла, адже ані замовник нападу на нього, ані посередники офіційно не затримані і навіть не встановлені.

Якщо щось зі мною відбудеться прикре, відповідальними буде ця мафія в обличчі Ангерта, Галантерника, Труханова, покриваючі їхню діяльність Генпрокурор Луценко та одеський прокурор Жученко і в.о. Головного слідчого управління СБУ О. Кравченко. Тільки публічність від сьогодні є моїм захистом,

– сказав Кузаконь.

Цікава деталь: в.о. ГСУ СБУ Кравченка, який підписав постанову про зняття охорони, через декілька днів вивели поза штат – відсторонили. Себто лише два тижні попрацював виконуючим обов'язки.

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Правоохоронні органи можуть діяти у змові з замовниками вбивств та розправ над тими, хто критикує російську мафію, яка тимчасового захопила Одесу. Таку думку висловив активіст Сергій Стерненко, якого тричі намагались вбити за громадську діяльність в Одесі.

Кузаконь провів багато акцій проти російської шобли Труханова. Багато судиться з мерією та не дає тихо красти наші гроші. Він є одним із заявників по справі, за якою зараз судять Труханова. Проте позавчора охорону забраяли без будь-яких пояснень. Така поведінка СБУ може свідчити тільки про одне – вони можуть бути у змові із замовником та робити кроки, щоб дозволити вбити Михайла. Так само мені поліція відмовляла в охороні, а потім відбувались нові напади. Якщо не дати зараз цій ситуації розголос, буде біда,

– припускає Стерненко.

"На стражі": На одеського політика готують замовне вбивство: реакція поліції

Варто додати, що минулого літа Кузаконя та журналіста-розслідувача намагались вбити саме через пару місяців після замаху на Сергія Стерненка та лідера одеського "Автомайдану" Віталія Устименка. За словами Стерненка, у слідства є реальні докази пов'язаності цих нападів. Про що неодноразово говорив і Генпрокурор Луценко. Стернеко додав, що по справі замаху на Кузаконя сидять виконавці, на волю відпустили організатора, а замовнику нічого не загрожує.



Сергій Стерненко та Віталій Устименко (на фото відповідно) / Колаж 24 каналу

Хто такий Михайло Кузаконь?



Одеський громадський діяч та політик. З 2016-го – керівник міської організації політичної партії "Народний Рух України", один з організаторів союзу демократичних сих "Одеської політичної платформи". У 2016-му брав участь в організації "Антритруханівського майдану" – акції протесту під міськрадою.



Кузаконь відомий жорсткою і системною критикою місцевої влади. Він – автор декількох судових позовів до Нацполіції та НАБУ щодо дерибану й корупції в місті, також заявник і свідок у справі одеського "Краяну" щодо розграбування 185-мільйонів бюджетних грошей міським головою Геннадієм Трухановим і його спільниками, судовий процес нині – у розпалі.

Що відомо про справу щодо замаху на Кузаконя?



Наприкінці 2017-го до Кузаконя звернувся чоловік, який повідомив, що йому пропонують скоїти замах на лідера одеського НРУ. ВІн був згодний надати свідчення щодо посередників у підготовці замаху. Тоді Кузаконь подав заяву до ГСУ СБУ України щодо злочину, який планується. Через три місяці йому подзвонили з Приморського РОВД м. Одеси і повідомили, що справу передали до них. А людина, яка готова була надати свідчення, на зв'язок більше не виходила.



2 серпня 2018-го на політика Михайла Кузаконя і журналіста Михайла Козьму скоїли замах на вбивство – їх намагались протаранити вантажівкою. Потерпілим вдалось вискочити з автівки і лишитись живими. Нині СБУ розслідує кримінальне провадження за статтею 112 – замах на вбивство політичного чи громадського діяча.

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