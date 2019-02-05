10:38
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Замах на Михайлика: одеський активіст заявив про те, що у нього забрали охоронців

      130 Читать новость на русском
      Олег Михайлик
      Олег Михайлик / фото з відкритих джерел

      Одеський активіст Олег Михайлик, на якого 22 вересня 2018 року було здійснено замах, заявив про те, що йому не продовжили державну охорону.

      Політик переймається своєю долею та думає про те, щоб попросити в одній із європейських країн притулку.

      Читайте також: "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів

      Поліція зняла надану мені державну охорону. Правильніше, просто не продовжили її надання після 24 січня. Напевно, вже успішно розслідували замах на вбивство, встановили і затримали замовників та посередників. Ура! Тільки ми про це так нічого і не знаємо,
      – зіронізував активіст.

      Він зазначив, що дії правоохоронців наштовхують його на думку про пошуки політичного притулку в одній із європейських країн.

      "Таке складається враження, що вони навмисно підштовхують, щоб я попросив політичного притулку в одній з європейських країн. Я просто не бажаю знову потрапляти під кулі вбивці. Обіцяю подумати", – додав Михайлик.

      До цього активіст звинувачував Нацполіцію у тому, що вони не квапились готувати документи, з якими він міг би швидше піти на операцію з видалення кулі з його легені. Оперативне втручання, яке Михайлику робили у Німеччині, довелося переносити на 2 дні через дії правоохоронців.

      Наразі Михайлик перебуває у Німеччині, хоча його вже виписали із клініки, де проводили операцію.

      Хто такий Олег Михайлик?Одеський політик, активіст, меценат. Лідер міського осередку політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси.

      Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова.

      22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

      Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ.

      Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція.

      22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі Генпрокуратуру і Нанцполію щодо розслідування нападу на нього.

      Напад на активіста Михайлика: хроніка останніх подій
      Теги: Новини політики Новини України Замах на активіста Михайлика Новини Одеси Поліція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 10:28 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1432
      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      сьогодні , 08:40 Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти
      Артем Овдієнко 461
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      4 лютого , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      925
      Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      4 лютого , 22:01 Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине
      Злой Одессит 3912
      "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      4 лютого , 21:01 "Зелена книга": зірка кінофестивалів і один з найгучніших фільмів року
      Юлія Ліпенцева 576
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук