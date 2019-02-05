Замах на Михайлика: одеський активіст заявив про те, що у нього забрали охоронців

Одеський активіст Олег Михайлик, на якого 22 вересня 2018 року було здійснено замах, заявив про те, що йому не продовжили державну охорону.

Політик переймається своєю долею та думає про те, щоб попросити в одній із європейських країн притулку.

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Поліція зняла надану мені державну охорону. Правильніше, просто не продовжили її надання після 24 січня. Напевно, вже успішно розслідували замах на вбивство, встановили і затримали замовників та посередників. Ура! Тільки ми про це так нічого і не знаємо,

– зіронізував активіст.

Він зазначив, що дії правоохоронців наштовхують його на думку про пошуки політичного притулку в одній із європейських країн.

"Таке складається враження, що вони навмисно підштовхують, щоб я попросив політичного притулку в одній з європейських країн. Я просто не бажаю знову потрапляти під кулі вбивці. Обіцяю подумати", – додав Михайлик.

До цього активіст звинувачував Нацполіцію у тому, що вони не квапились готувати документи, з якими він міг би швидше піти на операцію з видалення кулі з його легені. Оперативне втручання, яке Михайлику робили у Німеччині, довелося переносити на 2 дні через дії правоохоронців.

Наразі Михайлик перебуває у Німеччині, хоча його вже виписали із клініки, де проводили операцію.

Хто такий Олег Михайлик?Одеський політик, активіст, меценат. Лідер міського осередку політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси.



Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова.



22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ.



Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція.



22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі Генпрокуратуру і Нанцполію щодо розслідування нападу на нього.