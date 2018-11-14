Замах на незалежність України – це замах на безпеку Польщі, – спікер Сейму
У вівторок, 13 листопада, спікер Сейму Польщі Станіслав Карчевський заявив, що замах на незалежність та територіальну цілісність України є замахом на безпеку його держави. Із такими словами він виступив на міжпарламентській асамблеї Польщі, Литви та України у Вільнюсі.
Про це повідомляє "Польське радіо".
"Ми визнаємо непорушними незалежність і територіальну цілісність України, а будь-який замах на них – це замах на нашу власну безпеку", – сказав Карчевський.
Читайте також: Чого в Польщі найбільше бояться від українських заробітчан: заява Дуди
Зазначимо, що під час міжпарламентської асамблеї парламентарі Польщі, Литви та України обговорили питання безпеки, Східного партнерства та п’ятої річниці подій на Майдані у Києві.
Делегації обговорили також питання гібридних загроз, боротьби з пропагандою та співпраці у військовій та енергетичній сферах.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що наслідки від агресії Росії в Україні відчують і ті, хто має спільний з РФ кордон.
"Ця агресія може мати багато форм. Це може бути гібридна, енергетична, економічна, інформаційна, а також гуманітарна агресія", – попередив Парубій.
До слова, Польща рішуче засудила проведення проросійськими бойовиками незаконних виборів на окупованому Донбасі. В МЗС Польщі закликали ввести санкції проти усіх причетних до організації цих псевдовиборів.
Вибір редакції
-
Вашингтон може заблокувати "Північний потік-2": у "Газпромі" покепкували з погроз СШАсьогодні , 09:43
-
За вбивством ватажка бойовиків Захарченка стоїть олігарх Курченко, – журналістсьогодні , 08:53
-
Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборівсьогодні , 08:01