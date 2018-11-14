Замах на незалежність України – це замах на безпеку Польщі, – спікер Сейму

У вівторок, 13 листопада, спікер Сейму Польщі Станіслав Карчевський заявив, що замах на незалежність та територіальну цілісність України є замахом на безпеку його держави. Із такими словами він виступив на міжпарламентській асамблеї Польщі, Литви та України у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

"Ми визнаємо непорушними незалежність і територіальну цілісність України, а будь-який замах на них – це замах на нашу власну безпеку", – сказав Карчевський.

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Зазначимо, що під час міжпарламентської асамблеї парламентарі Польщі, Литви та України обговорили питання безпеки, Східного партнерства та п’ятої річниці подій на Майдані у Києві.

Делегації обговорили також питання гібридних загроз, боротьби з пропагандою та співпраці у військовій та енергетичній сферах.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що наслідки від агресії Росії в Україні відчують і ті, хто має спільний з РФ кордон.

"Ця агресія може мати багато форм. Це може бути гібридна, енергетична, економічна, інформаційна, а також гуманітарна агресія", – попередив Парубій.

До слова, Польща рішуче засудила проведення проросійськими бойовиками незаконних виборів на окупованому Донбасі. В МЗС Польщі закликали ввести санкції проти усіх причетних до організації цих псевдовиборів.