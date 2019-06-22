Замах на одеського активіста Михайлика: усіх підозрюваних звільнили з-під варти

Двох із них відпустили під цілодобовий домашній арешт, а ще в одного взагалі немає запобіжного заходу. Рішення не продовжувати перебування в СІЗО для Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе ухвалила 21 червня суддя Київського районного суду міста Одеси Юлія Федулеєва.

Суддя ухвалила рішення відпустити третього підозрюваного Торніке Герасіна (Нагладзе) після численних клопотань, зокрема, з боку грузинського консульства, у зв’язку із важким станом здоров’я, повідомляє "Радіо Свобода".

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Нагладзе, який має інвалідність 1-ї групи, відпустили з-під варти під домашній арешт ще у листопаді 2018 року. Інші двоє підозрюваних перебували під вартою з вересня 2018 року



Торніке Герасін у судовій залі, 21 червня 2019

Адвокат Торніке Герасіна, Володимир Поярков, зауважив, що зараз у нього взагалі немає запобіжного заходу, подовжувати домашній арешт відмовилися в Печерському суді Києва кілька тижнів тому.

Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ.



Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція.



22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі Генпрокуратуру і Нанцполію щодо розслідування нападу на нього.