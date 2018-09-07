Замах на Скрипалів: підозрюваних в отруєнні розшукуватиме Інтерпол

Британська влада не буде вимагати екстрадиції росіян, оскільки конституція РФ не дозволяє видавати своїх громадян. Проте підозрюваних розшукуватиме Інтерпол.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила представниця Великобританії Карен Пірс передає AP.

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Пірс наголосила, що Великобританія не проситиме у РФ екстрадиції росіян.

Вона також зазначила, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила про можливе розширення санкцій щодо Росії. За словами представниці Великобританії, високий рівень "чистоти" рідини, якою отруїли Скрипаля, вказує на те, що її виготовляли під державним контролем.

За словами Карен Пірс, Великобританія разом зі своїми союзниками продовжить вживати заходів щодо країн, чиї розвідувальні служби загрожують безпеці у світі.

24 канал повідомляв, що напередодні британська прем’єрка Тереза Мей заявила, що підозрювані у виконанні отруєння Скрипалів Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів у Солсбері. Згідно із заявою, лідери країн "повністю впевнені" у висновках Великобританії про те, що 2 підозрюваних в отруєнні служать у Головному розвідувальному управлінні Росії.

Зазначимо, Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" разом із донькою був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль. Обом пощастило вижити, проте певний час вони провели у лікарні.

Через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.