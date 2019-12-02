Замах на Соболєва: поліція затримала підозрюваних – їм менше 20 років
Правоохоронці затримали двох підозрюваних у стрілянині в авто депутата Вячеслава Соболєва, через що загинув його трирічний син Олександр. Наразі їхніх імен не називають.
Наразі слідчі дії тривають, про це повідомив очільник Андрій Крищенко під час спільного брифінгу з головою Нацполіції Ігорем Клименком.
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Крищенко розповів, що затриманим – 18-19 років, вони стріляли з будинку. Більше деталей з'ясуються під час слідства. Правоохоронці допитали десятки свідків та провели огляд будинків навколо місця злочину.
Ми поспілкувалися зі свідками, очевидцями. В першу чергу, ми зняли відео з камер, які були встановлені у цьому місці. Завдяки цьому вдалося цей злочин розкрити швидше,
– розповів Клименко.
Окрім того, міністр МВС Арсен Аваков у своєму твіттері повідомив, що нападник мав спільників, яких також затримали.
Що відомо про стрілянину в центрі Києва
Сталася вона увечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У машині перебував чинний депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв та його трирічний син. Куля влучила хлопчикові у шию. Його намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.
Журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше Соболєва підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство.
Журналіст Денис Казанський свого часу писав, що Соболєв одружився з колишньою дружиною російського співака Миколи Баскова – Світланою Шпігель. Батько останньої – колишній російський сенатор і фармацевтичний магнат.
Хрещеною матір'ю хлопчика є відома співачка Ірина Білик.
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