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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Замах на Соболєва: поліція затримала підозрюваних – їм менше 20 років

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      Поліцейські затримали підозрюваних у нападі на Соболєва / npu.gov.ua

      Правоохоронці затримали двох підозрюваних у стрілянині в авто депутата Вячеслава Соболєва, через що загинув його трирічний син Олександр. Наразі їхніх імен не називають.

      Наразі слідчі дії тривають, про це повідомив очільник Андрій Крищенко під час спільного брифінгу з головою Нацполіції Ігорем Клименком.

      Важливо! Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо

      Крищенко розповів, що затриманим – 18-19 років, вони стріляли з будинку. Більше деталей з'ясуються під час слідства. Правоохоронці допитали десятки свідків та провели огляд будинків навколо місця злочину.

      Ми поспілкувалися зі свідками, очевидцями. В першу чергу, ми зняли відео з камер, які були встановлені у цьому місці. Завдяки цьому вдалося цей злочин розкрити швидше,
      – розповів Клименко. 

      Окрім того, міністр МВС Арсен Аваков у своєму твіттері повідомив, що нападник мав спільників, яких також затримали.

      Що відомо про стрілянину в центрі Києва

      Сталася вона увечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У машині перебував чинний депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв та його трирічний син. Куля влучила хлопчикові у шию. Його намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.

      За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивсто. Також поліція ввела спецоперацією для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.
       

      Журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше Соболєва підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство.

      Журналіст Денис Казанський свого часу писав, що Соболєв одружився з колишньою дружиною російського співака Миколи Баскова – Світланою Шпігель. Батько останньої – колишній російський сенатор і фармацевтичний магнат.

      Хрещеною матір'ю хлопчика є відома співачка Ірина Білик.

      Стрілянина у центрі Києва, внаслідок якої загинула трирічна дитина: відео 24 каналу

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Києва Новини України Кримінальні новини Замах на Соболєва Жертви Кримінал Діти і неповнолітні
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