Замах на Соболєва: поліція затримала підозрюваних – їм менше 20 років

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у стрілянині в авто депутата Вячеслава Соболєва, через що загинув його трирічний син Олександр. Наразі їхніх імен не називають.

Наразі слідчі дії тривають, про це повідомив очільник Андрій Крищенко під час спільного брифінгу з головою Нацполіції Ігорем Клименком.

Важливо! Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо

Крищенко розповів, що затриманим – 18-19 років, вони стріляли з будинку. Більше деталей з'ясуються під час слідства. Правоохоронці допитали десятки свідків та провели огляд будинків навколо місця злочину.

Ми поспілкувалися зі свідками, очевидцями. В першу чергу, ми зняли відео з камер, які були встановлені у цьому місці. Завдяки цьому вдалося цей злочин розкрити швидше,

– розповів Клименко.

Окрім того, міністр МВС Арсен Аваков у своєму твіттері повідомив, що нападник мав спільників, яких також затримали.

Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемым по вчерашнему убийству 3х летнего мальчика.

Идут след действия. Подробности в спецбрифинге. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 2 грудня 2019 р.

Що відомо про стрілянину в центрі Києва

Сталася вона увечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У машині перебував чинний депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв та його трирічний син. Куля влучила хлопчикові у шию. Його намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.

За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивсто. Також поліція ввела спецоперацією для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.

Журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше Соболєва підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство. Журналіст Денис Казанський свого часу писав, що Соболєв одружився з колишньою дружиною російського співака Миколи Баскова – Світланою Шпігель. Батько останньої – колишній російський сенатор і фармацевтичний магнат. Хрещеною матір'ю хлопчика є відома співачка Ірина Білик.

Стрілянина у центрі Києва, внаслідок якої загинула трирічна дитина: відео 24 каналу