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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Замах на Соболєва: слідчі знайшли зброю

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      Слідчі знайшли зброю, з якої вбивці вистрілили в авто Соболєва / Фото з соцмереж

      Поліція знайшла зброю, з якої обстріляли авто депутата Київської обласної ради Вячеслава Соболєва. Унаслідок інциденту загинув його трирічний син Олександр.

      Голова Нацполіції Ігор Клименко під час брифінгу заявив, що слідчі вже простежили траєкторію польоту кулі і встановили будинок, з якого стріляли.

      Важливо: Замах на Соболєва: поліція затримала підозрюваних – їм менше 20 років

      Найближчим часом буде проведено слідчий експеримент, щоб з’ясувати усі обставини вбивства.

      Начальник поліції Києва Андрій Крищенко зауважив, що стрілянина велася з карабіна калібром 7,62. Він також підкреслив, що ніхто крім загиблої дитини не постраждав.

      До цього ЗМІ писали, що в ході інциденту був поранений депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв.

      Зверніть увагу: Замах на Соболєва: поліція розкрила деталі розслідування і назвала ймовірні версії

      Що відомо про стрілянину в центрі Києва

      Сталася вона увечері 1 грудня на перетині вулиць Льва Толстого та Тарасівської. У машині перебував чинний депутат Київської обласної ради Вячеслав Соболєв та його трирічний син. Куля влучила хлопчикові у шию. Його намагалися врятувати медики, однак він помер у машині швидкої.

      За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивсто. Також поліція ввела спецоперацією для розшуку зловмисника, який стріляв у автомобіль.

      Журналістам 24 каналу вдалося з’ясувати, що раніше Соболєва підозрювали у шпигунстві на користь Росії, фінансуванні бойовиків на Донеччині через мережу супермаркетів "Обжора". Також правоохоронці припускали, що він може мати російське громадянство.

      Важливо! Хто такий Вячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу авто в Києві – читайте тут.

      Стрілянина у центрі Києва, внаслідок якої загинула трирічна дитина: відео 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Замах на Соболєва Кримінальні новини Новини Києва Поліція
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