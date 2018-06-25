Замах на відомого бізнесмена в Одесі: у поліції розповіли важливі деталі

Вибухівка, яка спрацювала в автомобілі директора охоронної фірми "Самсон" Андрія Бабенка в Одесі, приводилася в дію дистанційно.

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

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Вибухівка була начинена осколками і кульками, а вибух був спрямованим, так як у машині, під яку було закладено вибухівку, залишилося цілим скло і практично не постраждав підкапотний простір,

– розповіли у поліції.

Також, правоохоронці вважають, що "оператор" стежив за Бабенком, і бачив як той заходив додому.

При цьому мешканці розповідають, що підірваний автомобіль під будинком стояв близько 3-х днів.

Нагадаємо, ввечері 24 червня у центрі Одеси на перетині вулиці Троїцької та проспекту Олександрівського підірвали автомобіль директора місцевої охоронної фірми "Самсон" Андрія Бабенко. Внаслідок інциденту він отримав поранення ніг.