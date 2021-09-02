Про інцидент розповіла сама дитина, коли її розшукала матір. Це було неподалік від магазину, де дівчинка чекала разом зі своїм братом.
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Затриманий зловмисник разом із поліцейським / Фото Нацполіції
Мати ненадовго відійшла
Жінка залишила 8-ріного сина та доньку на кілька хвилин самих під магазином. У цей момент підійшов зловмисник, який пообіцяв дівчинці купити іграшку.
Вони пішли в безлюдне місце та чоловік нібито почав вчиняти дії розпусного характеру. Після цього невідомий втік із місця злочину. Коли його затримали, чоловік не заперечував свою провину.
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Що загрожує за такий злочин
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбещення малолітньої особи. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, він проведе у в'язниці від 5 до 8 років.