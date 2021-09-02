Про інцидент розповіла сама дитина, коли її розшукала матір. Це було неподалік від магазину, де дівчинка чекала разом зі своїм братом.

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Затриманий зловмисник разом із поліцейським / Фото Нацполіції

Мати ненадовго відійшла

Жінка залишила 8-ріного сина та доньку на кілька хвилин самих під магазином. У цей момент підійшов зловмисник, який пообіцяв дівчинці купити іграшку.

Вони пішли в безлюдне місце та чоловік нібито почав вчиняти дії розпусного характеру. Після цього невідомий втік із місця злочину. Коли його затримали, чоловік не заперечував свою провину.

Зверніть увагу! Дітям потрібно розповідати правила поведінки з незнайомцями. Малюки мають розуміти – не можна розмовляти чи кудись іти з чужими людьми, що б ті не пропонували. Якщо зловмисник намагається застосувати силу, дитина повинна відразу здіймати галас та кликати на допомогу.

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Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбещення малолітньої особи. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, він проведе у в'язниці від 5 до 8 років.