Заманив 6-річну іграшкою: в Одесі викрили огидний злочин

В Одесі 6-річну дівчинку заманили іграшками в безлюдне місце та скоїли розпусні дії. Правоохоронці 2 серпня повідомили про затримання чоловіка, якого підозрюють у скоєнні цього злочину.

Про інцидент розповіла сама дитина, коли її розшукала матір. Це було неподалік від магазину, де дівчинка чекала разом зі своїм братом.

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Затриманий зловмисник разом із поліцейським / Фото Нацполіції

Мати ненадовго відійшла

Жінка залишила 8-ріного сина та доньку на кілька хвилин самих під магазином. У цей момент підійшов зловмисник, який пообіцяв дівчинці купити іграшку.

Вони пішли в безлюдне місце та чоловік нібито почав вчиняти дії розпусного характеру. Після цього невідомий втік із місця злочину. Коли його затримали, чоловік не заперечував свою провину.

Дітям потрібно розповідати правила поведінки з незнайомцями. Малюки мають розуміти –з чужими людьми, що б ті не пропонували. Якщо зловмисник намагається застосувати силу, дитина повинна відразу

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Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбещення малолітньої особи. Якщо вину чоловіка доведуть у суді, він проведе у в'язниці від 5 до 8 років.