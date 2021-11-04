Заманював ігровою приставкою: на Одещині судитимуть пенсіонера, який розбещував 13 дітей
Джерело:Офіс генпрокурора
Судитимуть 70-річного жителя Южного на Одещині за робещення неповнолітніх. Чоловік заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років іграми, а потім застосовував сексуальне насильство.
Пенсіонер заманював хлопчиків упродовж року. Відомо, що чоловік був неодноразово судимий за сексуальні злочини. Про скерування його справи до суду повідомили 4 листопада.
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Давав грати приставку і пропонував солодощі
Протягом 2020 – 2021 років пенсіонер заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до свого тимчасового помешкання. Він обіцяв дітям дозволити пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та поїсти солодощі.
Згодом, користуючись безпорадністю дітей, чоловік вчиняв стосовно них дії сексуального характеру. Багато дітей потерпали від пенсіонера кілька разів, а то й багато місяців. Інколи він залишав дітей у себе на ночівлю.
Погрожував дітям
Після вчинення злочину пенсіонер психологічно тиснув на дітей та погрожував їм. Так обвинувачений наказував хлопчикам нікому не розповідати про скоєне.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно зловмисника за фактами зґвалтування, сексуального насильства та розбещення тринадцяти дітей. Слідчі дії тривають.
Схожий випадок у Жовкві
- У Жовкві на Львівщині затримали 63-річного чоловіка, який вчинив розпусні дії з 11-річним хлопчиком. В обмін на це він пропонував гроші.
- Хлопчик, з яким це відбулось розповів про це своєму другу, а той своєму батьку. Після звернення батька друга потерпілого до поліції, зловмисника затримали на гарячому.
- Зловмисник пропонував гроші хлопчикам із неблагополучних сімей, за що просив здійснити розпусні дії.
- Слідство намагається встановити кількість дітей, які стали жертвами ймовірного педофіла.