Увечері 25 серпня хлопець зателефонував у поліцію і розповів, що знайшов вбитою свою тещу в кафе. Вона була власницею закладу. Згодом поліцейські побачили, що, окрім вбивства, сталася ще й крадіжка.

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Більше нікого не було

Поліцейські виявили зв'язане, закривавлене тіло жінки. На голові в неї був мішок. У ході дослідження правоохоронці побачили, що кафе ще й обікрали. Зникли гроші, алкоголь у великій кількості та декілька бокалів.

Поліцейські зрозуміли, що ситуація дивна. Адже окрім вбитої тещі і її зятя, більше нікого не було. Вони почали обшукувати місце інциденту. Виявилось, що вбивцею є сам заявник. Сталося це під час конфлікту.

Сильно порізав

Зловмисник завдав багато ножових поранень. Також хлопець бив її по голові.

Від численних травм жінка померла на місці.

Тоді молодик викликав поліцію і сказав, що на кафе напали невідомі.

Таким чином він хотів замаскувати свій злочин.

Ніж та інші предмети злочину поліцейські вилучили.

Зловмисника затримали. Наразі йому готують підозру та обирають запобіжний захід.

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