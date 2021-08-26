Замаскував під напад на кафе: у Харкові 18-річний хлопець вбив тещу і сам викликав поліцію
Джерело:Департамент карного розшуку
В одному із кафе Харкова 18-річний хлопець вбив власну тещу. Опісля він викликав поліцію і повідомив, що на неї напали. Згодом поліцейські зрозуміли, що молодик обманює. Вбивцею є саме він.
Увечері 25 серпня хлопець зателефонував у поліцію і розповів, що знайшов вбитою свою тещу в кафе. Вона була власницею закладу. Згодом поліцейські побачили, що, окрім вбивства, сталася ще й крадіжка.
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Більше нікого не було
Поліцейські виявили зв'язане, закривавлене тіло жінки. На голові в неї був мішок. У ході дослідження правоохоронці побачили, що кафе ще й обікрали. Зникли гроші, алкоголь у великій кількості та декілька бокалів.
Поліцейські зрозуміли, що ситуація дивна. Адже окрім вбитої тещі і її зятя, більше нікого не було. Вони почали обшукувати місце інциденту. Виявилось, що вбивцею є сам заявник. Сталося це під час конфлікту.
Сильно порізав
- Зловмисник завдав багато ножових поранень. Також хлопець бив її по голові.
- Від численних травм жінка померла на місці.
- Тоді молодик викликав поліцію і сказав, що на кафе напали невідомі.
- Таким чином він хотів замаскувати свій злочин.
- Ніж та інші предмети злочину поліцейські вилучили.
- Зловмисника затримали. Наразі йому готують підозру та обирають запобіжний захід.
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