Замерз найбільший рівнинний водоспад України: неймовірні фото

Через низьку температуру повітря у Тернопільській області замерз один з найвідоміших водоспадів України – Джуринський.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на "Україна туристична".

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Крига покрила майже весь водоспад, розташований у селі Нирків, але через постійні перепади температур щільність льоду нерівномірна.

Зазначимо, Джуринський водоспад вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні і Європі. У цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 м у долину і утворює водоспад з трьома каскадами.



Замерз один із найвідоміших водоспадів України



Джуринський водоспад перетворився на суцільну кригу



Замерз Джуринський водоспад

Нагадаємо, у Китаї внаслідок кількаденних снігопадів водоспад та річка перетворилися на суцільну кригу та застиглі крижані бурульки.