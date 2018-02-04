Замерз найбільший рівнинний водоспад України: неймовірні фото
Через низьку температуру повітря у Тернопільській області замерз один з найвідоміших водоспадів України – Джуринський.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на "Україна туристична".
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Крига покрила майже весь водоспад, розташований у селі Нирків, але через постійні перепади температур щільність льоду нерівномірна.
Зазначимо, Джуринський водоспад вважають найвищим рівнинним водоспадом в Україні і Європі. У цьому місці річка Джурин падає з висоти 16 м у долину і утворює водоспад з трьома каскадами.
Замерз один із найвідоміших водоспадів України
Джуринський водоспад перетворився на суцільну кригу
Замерз Джуринський водоспад
Нагадаємо, у Китаї внаслідок кількаденних снігопадів водоспад та річка перетворилися на суцільну кригу та застиглі крижані бурульки.