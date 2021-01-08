Жителька Квебека Марі Сімард у час зимових свят розповіла зворушливу історію порятунку рудого кота. Врятованого красеня назвали Асланом – на честь лева із "Хронік Нарнії".

Одного разу жителька Канади – знайома Сімард – почула у себе на задньому дворі якісь незрозумілі звуки. Про це повідомляє Bored Panda.

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Роззирнувшись, жінка побачила виснаженого котика. Він жалібно нявчав, ніби просив, що його впустили у дім погрітися.

Налякана господиня відразу зателефонувала Сімард – жінка тривалий час займалася порятунком бездомних тварин. Волонтерка порадила негайно везти тварину до лікарні.

У ветеринара кіт поводився надзвичайно спокійно. Він дозволив провести обстеження та взяти кров на аналіз.

Нам здалося, що він занадто доброзичливий, щоб народитися на вулиці. Ми припустили, що його залишили безвідповідальні власники. У нас багато котів, яких кидають люди,

– розповіла Сімард.

Після декількох днів лікування котика віддали на реабілітацію у турботливу родину. Там малюк залишився назавжди.

Нові господарі розповідають, що Аслан – надзвичайно доброзичливий. Він без проблем подружився з іншими котами у будинку.

Котик Аслан / Фото Bored Panda