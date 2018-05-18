Заміна Козловського не спрацювала: у Львові скасували концерт гастролера у Росії

Увечері 18 травня у Львівському клубі "Галерея лицарів" так і не відбувся виступ популярного виконавця Рождена Ануссі, який неодноразово виступав у Росії. Зауважимо, що раніше на цю дату було призначено концерт Віталія Козловського, який також було скасовано через його гастролі 9 травня у Москві.

Відповідна інформація з’явилася на офіційній Facebook-сторінці націоналістична спільнота C14.

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"У Львові виступ Рождена Ануссі, який мав співати замість Козловського, також скасували. Він мав замінити на концерті у Львові скандального Віталія Козловського, який 9 травня виступив у Москві. Однак стало відомо й про численні гастролі Рождена у Росії. Перемога – за патріотичним Львовом", – мовиться у дописі.

Нагадаємо, 9 травня у Москві у районі Солнцево на концерті до Дня Перемоги виступив український співак, заслужений артист України Віталій Козловський. Сам згодом виконавець заявив, що не вважає свій виступ у Росії зрадою і не боїться цькування, адже він просував там "українську ідею і нашу правду простим людям".



У зв’язку зі скандалом який зчинився, організатори змушені були скасувати його концерт у Львові, запланований на 18 травня, а на його місце запросили Рождена Анусі. Однак місцеві активісти наголосили, що той активно концертує у Росії, та почали вести перемовини з власниками клубу щодо скасування ще одного концерту.