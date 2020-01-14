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      Заміна російській нафті: Білорусь розглядає Україну як можливого постачальника

      1974 Читать новость на русском
      Білорусь розглядає Україну як можливого постачальника нафти / glavcom.ua

      Купувати російську нафту на умовах, запропонованих Кремлем, Білорусь не планує. Уряд і нафтопереробні заводи країни шукають альтернативні маршрути постачань. Як варіанти розглядають Україну, Польщу, країни Балтії, Казахстан й Азербайджан.

      Про наміри Білорусі заявив перший віцепрем'єр республіки Дмитро Крутой, повідомляє БелТА.

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      Це просто економічно недоцільно (купувати нафту за умовами Росії – 24 канал). Триває переговорний процес. Ми розіслали всім свої пропозиції,
      – зазначив Крутой.

      За його словами, Росія відчуватиме відмову від білоруського ринку. Адже країна є великим споживачем російської нафти (приблизно 10% російського експорту).

      Наразі переговори тривають. Віцепрем'єр сподівається, що проблему вдасться розв’язати найближчим часом. Поки що назустріч білоруському ринку пішла лише російська компанія "Славнефть" Михайла Гуцерієва. Крутой також назвав "усі можливі країни" альтернативи постачання нафти: "і Україна, і Польща, і країни Балтії, і Казахстан, Азербайджан".

      Суперечки Білорусі та Росії щодо нафти: що відомо

      • Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.
      • Раніше представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.
      • Також президент Білорусі Олександр Лукашенко обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
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      Теги: Новини України Новини Росії Нафта Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини Польщі Новини Казахстану Новини Азербайджану
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