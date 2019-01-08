Замінники цукру є неефективними під час схуднення, – науковці

Про те, що цукор шкідливий для здоров'я, говорять не лише дієтологи, а й науковці. Саме тому більшість дієт для схуднення містити рекомендацію використання аналогу цього продукту – замінника цукру.

Група вчених з Німеччини, Угорщини та Франції засумнівалися у їх ефективності, пише The BMJ.

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Вчені проаналізували 56 досліджень, у яких розглядалися як штучні замінники цукру (аспартам і сахарин), так і підсолоджувачі натурального походження (стевія).

Науковці дослідили дані попередніх експериментів, щоб визначити як вживання замінників цукру впливає на індекс маси тіла здорових людей, рівень цукру в крові, харчові звички і ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань.

У більшості випадків люди, які перейшли на підсолоджувачі, відчували себе не краще і не гірше тих, хто їх не вживав. Учасникам, які намагалися скинути вагу, замінники цукру не допомогли.



Замінники цукру не допомагають схуднути

Наприклад, у дорослих результати декількох невеликих досліджень свідчили про невеликі поліпшення індексу маси тіла та рівня глюкози в крові натщесерце з підсолоджувачами. Проте впевненість у цих даних була низькою. Більш низький прийом замінників цукру був пов'язаний з трохи меншим збільшенням ваги (-0,09 кілограмів), ніж більш високий прийом, але вірогідність цих доказів була низькою.



У дітей менший приріст індексу маси тіла спостерігався при підсолоджувачах у порівнянні з цукром, але прийом замінників цукру не відрізнявся від маси тіла.



Не знайдено жодного доказу будь-якого ефекту від цукрових підсолоджувачів для дорослих або людей з ожирінням або дітей, які активно намагаються схуднути.

Висновок вчених: напис "0 калорій" на етикетці – привабливий рекламний хід, а не турбота про вашу фігуру.

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