"Замінували" мерію Одеси: евакуювали майже 200 людей
27 липня 2021 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:поліція Одещини
Повідомили про замінування адміністративної будівлі на Думській площі в Одесі. Через це довелося евакуювати 187 осіб. У мережі повідомляють, що надійшло повідомлення про загрозу вибуху міськради Одеси.
Про це стало відомо з анонімного повідомлення. Його надіслали до поліції 27 липня приблизно о 16:20.
Інший випадок Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили
Екстрені служби біля мерії Одеси, яку "замінували" / Фото Нацполіції
Фахівці виїхали перевіряти
- Туди скерували слідчих та вибухотехніків.
- Окрім цього, туди прибули кінологи.
- На фото з місця видно, що також приїхали пожежники та швидка допомога.
- Закінчили перевіряти будівлю о 17:30.
- Там не знайшли жодної вибухівки.
- Про те, що замінували саме мерію Одеси повідомили в телеграм-каналі "Одесса INFO".
Повідомили про мінування мерії Одеси: дивіться відео з місця телеграму "Одесса INFO"