"Замінували" мерію Одеси: евакуювали майже 200 людей

27 липня 2021 , 17:21
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Джерело:

поліція Одещини

Повідомили про замінування адміністративної будівлі на Думській площі в Одесі. Через це довелося евакуювати 187 осіб. У мережі повідомляють, що надійшло повідомлення про загрозу вибуху міськради Одеси.

Про це стало відомо з анонімного повідомлення. Його надіслали до поліції 27 липня приблизно о 16:20.

Інший випадок Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили


Екстрені служби біля мерії Одеси, яку "замінували" / Фото Нацполіції 

Фахівці виїхали перевіряти

  • Туди скерували слідчих та вибухотехніків.
  • Окрім цього, туди прибули кінологи.
  • На фото з місця видно, що також приїхали пожежники та швидка допомога. 
  • Закінчили перевіряти будівлю о 17:30.
  • Там не знайшли жодної вибухівки. 
  • Про те, що замінували саме мерію Одеси повідомили в телеграм-каналі "Одесса INFO".

Повідомили про мінування мерії Одеси: дивіться відео з місця телеграму "Одесса INFO"

Зверніть увагу! 14 липня чоловік повідомив, що замінував базу відпочинку під Одесою, де відпочивав. Коли туди прибули правоохоронці та рятувальники, виявилося, що зловмисник напився та вирішив так розважитись. 
Автор: Олександр Марчак