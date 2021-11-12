Повідомлення про закладання вибухівки надійшло о 15:24. Евакуація потрібна, щоб всі приміщення Центру адміністративних послуг перевірили вибухотехніки.

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Що наразі відомо

Це приміщення розташоване на вулиці Косівська. На відео очевидців помітно, що територію вже закрили обгороджувальною стрічкою. Із приміщень вийшло кілька десятків людей. Ймовірно, це не лише відвідувачі, а й працівники установи.

Невдовзі туди мають прибути не лише спеціалісти-вибухотехніки, а й інші фахівці. Зокрема, приїдуть кінологи та слідчі поліції.

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Як можуть за таке покарати

Якщо жодної вибухівки там не виявлять, цю справу будуть розслідувати як неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян. Коли винного розшукають, він може відправитися до в'язниці на термін до 8 років. Проте, якщо такі повідомлення приходять на електронну скриньку, найчастіше підозрюваних не знаходять.

Нещодавно таке вже було

Також повідомляли про загрозу вибуху в цій установі 1 жовтня. Тоді звідти також евакуювали всіх людей.

Коли спеціалісти перевірили приміщення, жодної вибухівки там не знайшли. Тому це почали розслідувати, як фейкове замінування.