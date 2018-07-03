"Замінували" головний офіс "Київстару": поліція перевіряє інформацію

У вівторок, 3 липня, у Києві невідомі повідомили про замінування головного офісу мобільного оператора "Київстар". Поліція перевіряє цю інформацію, на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посинанням на прес-службу поліції Києва.

"Зараз туди виїхала слідчо-оперативна група. Інформація про мінування в головному офісі "Київстар" перевіряється. Згодом доповнюватиметься інформація. На місці відбувається евакуація людей", – розповіли правоохоронці.

Читайте також: Фейкові мінування у Львові організовані у Росії, – СБУ

Зазначимо, що головний офіс "Київстару" розташований у Києві на вул. Дегтярівська, 53А.