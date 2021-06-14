У Харкові знову шукають вибухівку: цього разу в ТЦ "Караван" – відео

Невідомий повідомив про замінування торгового центру "Караван" у Харкові вранці 14 червня. Усіх відвідувачів із приміщення миттєво евакуювали. Чи замінування справжнє, чи фальшиве – наразі з'ясовують правоохоронці.
Звістка про замінування надійшла о 9:50. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі Нацполіції Харківщини.
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Евакуація людей з ТЦ "Караван" у Харкові / Фото телеграм "Х**** Харків"
Станом на 14:00 правоохоронці продовжують пошуки вибухівки. Про деталі буде відомо згодом.
На відео, оприлюдненому в соцмережах, помітно, що відвідувачів не так уже й багато. На місці події стоїть пожежна машина. Правоохоронці оточили територію ТЦ і обгородили все стрічкою.
Що відбувалося в "Каравані" після повідомлення про замінування: дивіться відео телеграму "Труха Харків"Зверніть увагу! Нещодавно Рада посилила відповідальність за фейкові замінування. Згідно з законом, покаранням для любителів "жартів про мінування" може стати ув'язнення терміном від 4 до 8 років з конфіскацією майна.