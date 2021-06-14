У Харкові знову шукають вибухівку: цього разу в ТЦ "Караван" – відео

Невідомий повідомив про замінування торгового центру "Караван" у Харкові вранці 14 червня. Усіх відвідувачів із приміщення миттєво евакуювали. Чи замінування справжнє, чи фальшиве – наразі з'ясовують правоохоронці.

Звістка про замінування надійшла о 9:50. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі Нацполіції Харківщини.

До теми Шукали бомбу роботом і ліквідовували забруднення: у Харкові пройшли навчання спецслужб – відео

Евакуація людей з ТЦ "Караван" у Харкові / Фото телеграм "Х**** Харків"

Станом на 14:00 правоохоронці продовжують пошуки вибухівки. Про деталі буде відомо згодом.

На відео, оприлюдненому в соцмережах, помітно, що відвідувачів не так уже й багато. На місці події стоїть пожежна машина. Правоохоронці оточили територію ТЦ і обгородили все стрічкою.

Що відбувалося в "Каравані" після повідомлення про замінування: дивіться відео телеграму "Труха Харків"



