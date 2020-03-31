Замість системи ми мали боротьбу за виживання, – Скалецька про лікарні та нового очільника МОЗ

Про стан лікарень, ситуацію з коронавірусом на Закарпатті та Тернопільщині та про стан хворої на COVID-19 нардепки – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповіли колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, депутатка Анна Скороход, голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс та активістка Ірина Ванат.

Про стан лікарень та готовність до COVID-19

28 років система охорони здоров'я не фінансувалася належним чином, не відповідала сучасним технологіям, ніким не вважалася серйозною сферою. Зараз в країні жахливий стан з обладнанням, станом лікарень, низькою соціальною забезпеченістю медперсоналу. Таку думку в ефірі програми "Після всього" висловила колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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Скалецька зазначила, що всі ці лікарні належать місцевій владі. МОЗ не може вплинути на неефективного управлінця – головного лікаря.

Не має можливості вплинути на те, чому він не зробив того, що мав зробити,

– вважає Скалецька.

Зазначимо, що головний лікар Оріхівської районної лікарні Наталія Бєлова опублікувала відкрите відеозвернення, у якому звертається по допомогу через те, що лікарям не вистачає засобів індивідуального захисту та тестів на коронавірус.

Дивіться відеозвернення Наталії Бєлової:

Колишня міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька прокоментувала звернення лікарки.

Головний лікар робить відеозаяву замість того, щоб зробити відповідний офіційний запит на місцеву владу. Якщо місцева влада, наприклад, району не має можливості – потрібно звертатись на рівень області. Це те, що лікар повинна робити за посадовими обов'язками,

– зазначила Скалецька.

Ведучий Дмитро Гнап підкреслив, що за словами Наталі Бєлової, на селекторній нараді в РДА їй повідомили, що коштів немає. А також порадили звернутися до благодійників.

"Тоді це жахливо. Якщо ми говоримо про районну владу, а вона не є самостійною, є ще обласна рада. Коли на рівні області ні керівник ОДА, ні обласна рада не можуть знайти ресурсів, тоді звертаються до уряду, до парламенту. На сьогодні ми маємо таку картину, коли замість того, щоб централізувати потреби і звернутися до центральної влади місцева влада влаштовує історії з благодійниками", – вважає колишня очільниця МОЗ.



Зоряна Скалецька / 24 канал

За словами Скалецької, місцева влада сама визначила ті лікарні, куди направлятимуть осіб з підозрою на коронавірус або вже з встановленим діагнозом. Зараз ми бачимо, що вони в жахливому стані.

Я знаю, що ми підготували 300 мільйонів на закупівлю необхідного обладнання з державного бюджету. Це на той момент, коли я ще була міністром. Що потрібно закупити для тримісячної потреби лікарень, від яких ми отримали запит,

– заявила Скалецька.

За словами колишньої голови МОЗ, є регіони, де ситуація не настільки критична, а є такі, де вона набагато гірша. З ними і проводилися селекторні наради, щоб дізнатись ресурси в області і зрозуміти запити на центральну владу.

"Але, на жаль, можливо, це має місце для розслідування: чому районна влада замість того, аби не маючи коштів, звернутись вище, загальмувала цей процес і сказала розбиратися самим. Це та річ, яка майже 29 років притаманна медицині України. Замість того, щоб мати систему, ми мали постійно індивідуальну боротьбу за виживання. Кожен – окремого лікаря, кожна окрема лікарня – головного лікаря", – вважає Скалецька.

Про коронавірус на Закарпатті

За результатами тестуваннь, на Закарпатті виявили ще 19 заражених. Про це повідомив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Він зазнчив, що спочатку була версія, що першу інфіковану жінку заразив чоловік. Він працює далекобійником, тому міг привезти хворобу. Проте тести показали, що він не є інфікований вірусом.

"Тобто вона заразилася ще від якоїсь людини, яка мешкає в Мукачеві. Зараз ми шукаємо нульового пацієнта. До 5 тисяч контактних осіб нам треба буде обстежити", – додав Рівіс.



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