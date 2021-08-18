Замість Ройтбурда: депутатом Одеської облради вперше стане кримський татарин

30-річний Февзі Мамутов стане першим депутатом кримськотатарського походження в Одеській облраді . Він займе місце художника Олександра Ройтбурда, який напередодні помер від хвороби.

Февзі Мамутов теж представник партії ЄС. Він був 51-м в загальному списку, але 2-м після Ройтбурда по округу №8 в Приморському районі Одеси. Про це повідомили 17 серпня.

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Перший кримський татарин в облраді Одеси

Призначити його на місце Ройтбурда вирішила обласна територіальна виборча комісія. Відомо, що це – перший кримський татарин в Одеській облраді.

Що відомо про Февзі Мамутова Февзі Мамутов родом із села Коломенське Автономної Республіки Крим. Він один із найкращих кримськотатарських спортсменів. Мамутов – багаторазовий призер українських і міжнародних турнірів з греко-римської боротьби. Зазначають, що майбутній депутат – патріот України. Мамутов створив Ініціативну групу кримських татар, яка допомагає біженцям з окупованого Росією півострова. До захоплення Криму він проживав у Латвії, а потім переїхав до Києва. З 2020 року – одесит.

Помер Олександр Ройтбурд: головне

8 серпня помер художник Олександр Ройтбурд, який також був депутатом Одеської облради.

Він був членом партії "Європейська солідарність".

Повідомляють, що причина смерті – хвороба, з якою митець і депутат боровся тривалий час.

Прощання відбулося 11 серпня в будівлі Одеського художнього музею.

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