Депутати місцевих рад від "Слуги народу" періодично проходитимуть політичні тренінги в Києві. Їх організовуватимуть на зразок тижневої "школи депутата", яку влітку 2019 року партія провела у Трускавці, що на Львівщині.

Депутати від "Слуги народу" збиратимуться на колективні навчання частіше, заявив голова партії Олександр Корнієнко, пише "НВ".

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Політик порівняв подібну ініціативу зі "школою депутата" для нардепів від цієї політсили. Її провели влітку 2019 року в Трускавці, що у Львівській області.

Ми збираємося "Трускавець" перетворити на постійний "орган". Ми про це давно казали,

– зазначив Корнієнко.

Він додав, що для народних депутатів це важче зробити, адже вони зайняті. Однак місцевих депутатів з різних регіонів періодично викликатимуть у Київ.

"Знайомитимемо їх один з одним, проводитимемо для них дуже цікаве та насичене навчання", – пояснив Корнієнко.

Також глава "Слуги народу" повідомив, що партія збере "в таємному місці" власних кандидатів на посади мерів міст напередодні з'їзду політсили. До слова, він запланований на 31 серпня.

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