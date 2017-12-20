14:51
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Замість будильника: з'явився додаток, який постійно нагадує про смерть

11:21, сьогодні 1695 Читать новость на русском
Просто не забувай
Просто не забувай / funeralzone

У AppStore з'явилося мобільний додаток WeCroak, єдина функція якого – нагадувати користувачам про їхню неминучу смерть.

Встановивши програму, власник смартфона по кілька разів на день буде отримувати push-повідомлення у вигляді цитат, якимось чином пов'язаних з темою смерті, пише Dazed.

"Не забувайте, що ви помрете. Барабан смерті продовжує крутитися. Багато хто вже помер – те ж саме трапиться і з вами", – так виглядає одне з повідомлень, які надсилає WeCroak.

Читайте також: Бог був винайдений людиною, – хакери розшифрували "диявольський рукопис" алгоритмом з DarkNet'у

Як зазначає розробник програми Ян Томас, ніякого постійного графіка, за яким програма буде відправляти нагадування, немає.

Вони будуть приходити в випадковому порядку. Так само випадково, як настає смерть,
– додав він.

За словами творця WeCroak, ідею для програми він почерпнув з бутанского фольклору – одна з приказок, про яку дізнався Томас, говорить: "Щоб бути щасливим, потрібно споглядати смерть як мінімум 5 разів на день".

Теги: LifeStyle Курйозні новини Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ
сьогодні, 14:36 Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ "Південне" на "чорну діру" космічної галузі
Блог Медіа 641
Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
сьогодні, 13:01 Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
Олена Булан 940
Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
сьогодні, 12:01 Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
Олексій Чибісов 4739
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
сьогодні, 10:01 День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
Євгенія Мазур 854
Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
сьогодні, 08:43 Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
Олексій Ліпіріді 456
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук