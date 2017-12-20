Замість будильника: з'явився додаток, який постійно нагадує про смерть

У AppStore з'явилося мобільний додаток WeCroak, єдина функція якого – нагадувати користувачам про їхню неминучу смерть.

Встановивши програму, власник смартфона по кілька разів на день буде отримувати push-повідомлення у вигляді цитат, якимось чином пов'язаних з темою смерті, пише Dazed.

"Не забувайте, що ви помрете. Барабан смерті продовжує крутитися. Багато хто вже помер – те ж саме трапиться і з вами", – так виглядає одне з повідомлень, які надсилає WeCroak.

Читайте також: Бог був винайдений людиною, – хакери розшифрували "диявольський рукопис" алгоритмом з DarkNet'у

Як зазначає розробник програми Ян Томас, ніякого постійного графіка, за яким програма буде відправляти нагадування, немає.

Вони будуть приходити в випадковому порядку. Так само випадково, як настає смерть,

– додав він.

За словами творця WeCroak, ідею для програми він почерпнув з бутанского фольклору – одна з приказок, про яку дізнався Томас, говорить: "Щоб бути щасливим, потрібно споглядати смерть як мінімум 5 разів на день".