Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЦР через офіс Джека Ма, – Ярославський

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський закупить для України замість експрес-тестів на коронавірус ще партію ПЛР-тестів через свого друга Джека Ма.

На це піде близько половини з $ 2 млн, виділених їм на боротьбу з епідемією. Про це повідомляє прес-служба DCH.

"ПЛР-тести, про поставку яких я домовлявся і які в понеділок привезли з Китаю, – на сьогодні найточніші і найефективніші. У світі це дефіцитний товар, який ми отримуємо з надійного перевіреного джерела завдяки неоціненній допомозі Джека Ма. Такою унікальною можливістю нехтувати не можна. Тому ми спільно з Офісом Президента купуємо і веземо в Україну ще 100 тис. тестових систем ПЛР", – пояснив бізнесмен.

Ярославський підкреслив, що це саме такий тип тестів для діагностики коронавірусу, який, на думку медичних експертів, потрібен зараз, щоб уповільнити розповзання епідемії по країні.

Як відомо, Олександр Ярославський після наради в ОП 16 березня спочатку виділив $ 2 млн на закупівлю експрес-тестів.

Нагадаємо, що вчора в Україні за лінією Ярославського-Джека Ма прибула перша партія ПЛР-тестів, що забезпечують максимально високу можливу точність виявлення коронавірусу. На думку вчених-вірусологів, ПЛР-аналіз є золотим стандартом для діагностики коронавірусної інфекції. За допомогою спеціального імунофлюоресцентного аналізатора взяті у пацієнтів зразки досліджуються на предмет наявності в них специфічного для коронавірусу N-антиген.