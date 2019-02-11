Замість історичного будинку у Львові з'явиться сучасний дитячий центр: фотопорівняння

На вулиці Мельника у Львові замість будинку у стилі функціоналізм, зведеному у 1930-х роках, збудують сучасний творчий центр для дітей.

Йдеться про будівлю на вулиці Мельника, 21.

Відповідні містобудівні умови та обмеження були затверджені на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 8 лютого.

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Згідно з ними поверховість новобудови не повинна перевищувати 18 метрів.

У мережі з'явилась візуалізація, як виглядає проект нового центру.



Замість історичної вілли у Львові з'явиться сучасний дитячий центр//Візуалізація ЛМР



Проект дитячого центру, який має з'явитись на вулиці Мельника у Львові//Візуалізація ЛМР

Проект реалізовує Благодійний фонд "Лабораторія соціального новаторства". За даними системи YouControl, організація була створена у 2016-му році. Її засновниками вказані Андрій Єлісеєв, який володіє компаніями, що займаються видавництвом книг, та Ярослав Пиж, який очолює Українську баптистську теологічну семінарію у Львові.

Наприкінці 2018-го за незаконну надбудову над будівлею без погодження в управлінні архітектури міста забудовника оштрафували на понад 150 тисяч гривень.

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Що відомо про будівлю на вулиці Мельника, 21? Житловий будинок у стилі функціоналізму був зведений у 1938 році.

Як зазначає сайт "Львів. Архітектура модернізму", у радянські часі вілла була на обліку міноборони, а згодом тут розташовувався дитячий садок.

Споруда не належить до переліку пам'яток архітектури, але була цінна тим, що її не торкнулась перебудова чи будь-які інші зміни.



Вілла на вулиці Мельника у Львові до початку реконструкції//Фото: Мирослава Ляхович

Порівняйте, як виглядатиме будинок на вулиці Мельника, 21 у Львові після спорудження на його місці сучасного центру: