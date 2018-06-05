Замість кликати до суду Азарова та Захарченка адвокат порадив суддям дивитися з ними прямі ефіри

У вівторок, 5 червня, Оболонський суд Києва мав допитати колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Проте цього не сталось.

За словами адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка, з Азаровим не узгодили дати, тож він не вийшов на скайп-зв'язок, передає кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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Разом з тим, Сердюк запевнив, що свідки у справі Януковича таки з'являться на судових засіданнях. Та дав пораду суддям стежити за ними по російських прямих ефірах, що судді, який розглядає згадану справу, очевидно, не сподобалось.

Шановний захисник, я вам рекомендую менше дивитися прямих ефірів і працювати у справі,

– сказав суддя В'ячеслав Дев'ятко.

Також адвокат Януковича заявив, що заступник гепрокурора тисне на суд своєю заявою, що розгляд справи про держзраду Віктора Януковича може закінчитись через місяць. На думку Сердюка, це неприпустима заява.

Наступне засідання у справі призначили на середу, 6 червня, під час якого мають допитати одного з представників державної охорони часів Януковича, а 8 червня мають допитати голову держохорони Костянтина Кобзаря.