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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Замість крокодила – папуга: Lacoste змінили логотип

970 Читать новость на русском
Lacoste змінили логотип
Lacoste змінили логотип / Lacoste

Бренд Lacoste випустив лімітовану серію поло спільно з організацією IUCN, благодійним співтовариством, яке займається охороною природи.

На кожній з десяти футболок поло замість традиційного логотипу крокодила зображені десять видів тварин, які перебувають під загрозою вимирання.

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Lacoste змінили логотип

Серед них є яванський носоріг, бірманська черепаха, каліфорнійський кондор, суматранський тигр, північний тонкотілий лемур, совиний папуга, гібон, саола, віргінська циклура і каліфорнійська морська свиня.

Кількість футболок із серії відповідає числу тварин, які залишилися в дикій природі. Наприклад, поло з логотипом суматранского тигра в наявності тільки 350 штук. Всього в колекції 1775 футболок.

Купити поло можна у флагманських магазинах Lacoste або на сайті бренду. Ціна однієї футболки – 150 євро.

Дивіться відео Lacoste змінили логотип

Теги: LifeStyle Мода світ тварин
Джерело: Buro247
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