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      Замість Кучми Україну в Мінську представлятиме Марчук: рішення президента

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      Євген Марчук представлятиме Україну в ТКГ у Мінську
      Євген Марчук представлятиме Україну в ТКГ у Мінську / Ukrinform.ua

      Президент України Петро Порошенко призначив представником України у Тристоронній контактній групі в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євгена Марчука.

      Про це у Facebook повідомила нардеп, представниця України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

      "Євгеній Кирилович всі ці важкі роки гідно представляв Україну в безпековій групі. Він добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і жорстко відстоюватиме національні інтереси України", – зазначила Геращенко.

      Читайте також: "Іншого формату не буде": Кучма зробив заяву про подальшу долю "Мінська"

      Нагадаємо, 2 жовтня другий Президент України Леонід Кучма заявив, що припиняє роботу Тристоронній контактній групі у Мінську, яка займається питаннями щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

      Хто такий Євген Марчук? Український державний діяч, 6-й прем'єр-міністр (керував урядом: 6 березня 1995 року (до 8 червня 1995 року – виконувач обов’язків прем'єра) – 27 травня 1996), генерал армії України, кандидат юридичних наук. З 2003 по 2004 рік був міністром оборони України. За час перебування на цій посаді брав участь у врегулюванні конфлікту щодо острова Тузла. У травні 2008 року Марчук був призначений радником (поза штатом) тодішнього президента Віктора Ющенка. У 2014 році очолив Міжнародний секретаріат з безпеки та цивільної співпраці між Україною та НАТО. Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську щодо ОРДЛО.

      Що таке мінські угоди? Угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники окупованих територій Донеччини та Луганщини Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької та Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Петро Порошенко Леонід Кучма Мінськ Мінські домовленості Ірина Геращенко
      Джерело: 24 канал
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