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      Замість очей – великі синці: на Вінниччині батьки жорстоко побили 6-річну дитину

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      На Вінниччині батьки жорстоко побили 6-річного хлопчика
      На Вінниччині батьки жорстоко побили 6-річного хлопчика / Фото з Facebook

      У лікарню міста Козятин Вінницької області привезли 6-річного хлопчика з численними травмами та гематомами. У звірячому побитті дитини поліцейські підозрюють його батьків.

      За словами користувачів Facebook, дитину забрали в батьків пасажири електрички. Вони побачили, як хлопчика нещадно били батьки та вирішили рятувати дитину від них.

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      Цього маленького хлопчика Івана ми побачили в електричці, він був побитий своїми батьками (везли його приховуючи). У Козятині дитина була знята з електрички та відправлена у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню,
      – розповіла користувачка Ксюша Андреевна.

      На обличчі дитини видно жахливі синці. Таке вразило навіть лікарів. Вони діагностували у побитого шестирічного хлопчика закриту черепно-мозкову травму і множинні гематоми голови.

      Водночас, за даними поліції Вінницької області дитину до лікарні в Козятин привіз батько. Проте, правоохоронці відзначили, що хлопчик не міг самостійно завдати собі таких травм, а ймовірно постраждав від рук дорослих.

      Дитина живе з батьком та його співмешканкою. Саме батька підозрюють у жорстокому поводженні з ним. Мати хлопчика позбавлена батьківських прав. 


      На Вінниччині батько жорстоко побив сина

      За фактом побиття поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "катування". Наразі вирішується питання про оголошення про підозру його батькові. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Теги: Новини України Поліція Кримінальні новини Діти і неповнолітні Вінниця Лікарня
      Джерело: 24 канал
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