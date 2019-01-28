Замість очей – великі синці: на Вінниччині батьки жорстоко побили 6-річну дитину

У лікарню міста Козятин Вінницької області привезли 6-річного хлопчика з численними травмами та гематомами. У звірячому побитті дитини поліцейські підозрюють його батьків.

За словами користувачів Facebook, дитину забрали в батьків пасажири електрички. Вони побачили, як хлопчика нещадно били батьки та вирішили рятувати дитину від них.

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Цього маленького хлопчика Івана ми побачили в електричці, він був побитий своїми батьками (везли його приховуючи). У Козятині дитина була знята з електрички та відправлена у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню,

– розповіла користувачка Ксюша Андреевна.

На обличчі дитини видно жахливі синці. Таке вразило навіть лікарів. Вони діагностували у побитого шестирічного хлопчика закриту черепно-мозкову травму і множинні гематоми голови.

Водночас, за даними поліції Вінницької області дитину до лікарні в Козятин привіз батько. Проте, правоохоронці відзначили, що хлопчик не міг самостійно завдати собі таких травм, а ймовірно постраждав від рук дорослих.

Дитина живе з батьком та його співмешканкою. Саме батька підозрюють у жорстокому поводженні з ним. Мати хлопчика позбавлена батьківських прав.



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За фактом побиття поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "катування". Наразі вирішується питання про оголошення про підозру його батькові. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.