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      Замість сейфа – каструля: на одній із українських дільниць переборщили з креативом

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      Сейф для бюлетенів на Дніпропетровщині
      Сейф для бюлетенів на Дніпропетровщині / Фото із соцмереж

      На одній із виборчих дільниць у Дніпропетровській області ролі спеціальних сейфів для збереження бюлетенів виконували холодильник і каструля.

      Відповідні фото із холодильником і каструлею, опечатаними членами ДВК, розмістив на своїй Facebook-сторінці депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

      Читайте також: Президентські вибори-2019 стартували в Україні: коли, де і як голосувати

      Він вирішив не уточнювати, на якій саме дільниці на Дніпропетровщині із таким креативом підійшли до підготовки президентських виборів, проте пожартував, що це – VIP-варіанти для спостерігачів з НАТО. Слід зазначити, що каструлю прикрили кришкою та для надійності перев'язали мотузкою.

      "А холодильник для того, щоб бюлетені не прокисли?", "Нанотехнології, сейф-холодильник з доступом до wi-fi", – жартують у соцмережах.

      Зазначимо, що 31 березня в Україні відбуваються вибори. Дільниці для голосування відкрили о 8 годині ранку. Зробити свій вибір українці можуть до 20:00.

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Курйозні новини Мережа
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