Замість ударів по Сирії обстріл Луганська: у мережі поширюють фейкове відео

У мережі користувачі поширюють відеозапис, на якому зафіксовані нібито ракетні удари по Сирії. Проте насправді на кадрах зафіксований обстріл Луганська, здійснений російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo.

"Обережно, фейк! Ось цей відос обстрілу Луганська "Ураганами" багато хто зараз намагається видати за удар "Томагавками" по Сирії. Фахівці-доброзичливці попереджають!", – мовиться у повідомленні.

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Дивіться фейкове відео про удари по Сирії:



Фейк про удари по Сирії

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.



Через удари по Сирії НАТО 14 квітня збере екстрене засідання.