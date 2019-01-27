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      Замість звичних макаронів та супів: відомий кулінар запропонував нове меню для шкіл країни

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      До кінця 2019 року в навчальних закладах Києва планують замінити старе меню на нове: у раціоні школярів можуть з'явитися багато кулінарних новинок. Один із варіантів меню для шкіл розробив відомий кулінарний експерт Євген Клопотенко.

      У одній з київських шкіл вже протестували нову систему харчування, автором якої він є.

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      Він упорядкував новий збірник рецептів для шкільних їдалень.

      І в лікарнях, і в школах харчуються за одним й тим самим збірником. Це нормально? Я відчуваю, що ні,
      – пояснив кулінар.

      Й додав, що не прагне змінювати ціну й вводити в меню омарів чи креветок. "Все, що я хочу зробити – це додати трішки здорового глузду", – зазначив Євген.

      Євген Клопотенко
      Євген Клопотенко – переможець проекту "МастерШеф"

      Експерименти з меню проводять у декількох навчальних закладах столиці. Дітям школи №234 нові страви запам'яталися, адже звичні їм продукти замінили. Під час приготування страв використовували кукурудзяне борошно, спеції, ягідні соуси, а деякі овочі подавали сирими. 

      Аби годувати дітей корисними стравами щодня, у школах Києва чекають на новий збірник рецептів. У стравах, які у ньому зібрані, кількість солі значно менша, ніж зазвичай. А продукти, що містять трансжири, взагалі виключені з інгредієнтів. Його затвердили й у лютому обіцяють опублікувати.

      Нове меню у школах Києва
      Збірник рецептів Клопотенка затвердили після проведення експертизи

      У Київраді нового збірника поки що не бачили. Там розповіли, що харчування учнів початкових класів оплачують з бюджету – в середньому 15 гривень в день на кожну дитину. Старшокласники пільгових категорій теж харчуються безкоштовно. У столиці на це витрачають півмільярда гривень на рік. 

      Міські чиновники зазначили, що Клопотенко – не єдиний, хто хоче змінити систему шкільного харчування. А запрацює вона лише після того, як рекомендоване меню затвердять на сесії. Якщо експеримент буде вдалим, оновлене меню може з'явитися у всіх закладах країни.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Освіта
      Джерело: 24 канал
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