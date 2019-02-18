Замкнене коло: у Києві люди за гроші прийшли мітингувати проти проплачених мітингів

Заробити 130-150 гривень запропонували людям за дві години участі у мітингу в Києві. Причина зібрання – протест проти мітингів "за гроші".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів політолог Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

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Посилаючись на приватні повідомлення, він розповів, що у Києві приблизно тисяча людей прийшли мітингувати проти проплачених мітингів.



Тисяча людей зібралися на мітинг у центрі Києва

Люди стояли з 10 години ранку і до 12 дня, аж поки не дізналися, що їх надурили.



"Мітинги – це не бізнес" – з такими плакатами прийшли люди постояти за 150 гривень

Річ у тому, що учасникам мітингу обіцяли оплату – 130-150 гривень.



"Не беру гроші": так і вийшло, грошей ніхто не дав

Велике лицемірство політиків ґрунтується на маленькому лицемірстві таких-от людей, які потім вибирають лицемірних політиків. Замкнене коло,

– написав у своєму пості Юрій Романенко.

11 лютого 24 канал повідомляв, що в Одесі та Києві пранкери розіграли сотні людей, організувавши мітинг за фейкового кандидата. Учасникам обіцяли заплатити по тисячі гривень, а ще 70 гривень бонусом – за кожного приведеного друга.