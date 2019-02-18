Замкнене коло: у Києві люди за гроші прийшли мітингувати проти проплачених мітингів
Заробити 130-150 гривень запропонували людям за дві години участі у мітингу в Києві. Причина зібрання – протест проти мітингів "за гроші".
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів політолог Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.
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Посилаючись на приватні повідомлення, він розповів, що у Києві приблизно тисяча людей прийшли мітингувати проти проплачених мітингів.
Тисяча людей зібралися на мітинг у центрі Києва
Люди стояли з 10 години ранку і до 12 дня, аж поки не дізналися, що їх надурили.
"Мітинги – це не бізнес" – з такими плакатами прийшли люди постояти за 150 гривень
Річ у тому, що учасникам мітингу обіцяли оплату – 130-150 гривень.
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Велике лицемірство політиків ґрунтується на маленькому лицемірстві таких-от людей, які потім вибирають лицемірних політиків. Замкнене коло,
– написав у своєму пості Юрій Романенко.
11 лютого 24 канал повідомляв, що в Одесі та Києві пранкери розіграли сотні людей, організувавши мітинг за фейкового кандидата. Учасникам обіцяли заплатити по тисячі гривень, а ще 70 гривень бонусом – за кожного приведеного друга.