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      Замкнене коло: у Києві люди за гроші прийшли мітингувати проти проплачених мітингів

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      Проплачений мітинг проти проплачених мітингів
      Проплачений мітинг проти проплачених мітингів / facebook.com/yuriy.romanenko

      Заробити 130-150 гривень запропонували людям за дві години участі у мітингу в Києві. Причина зібрання – протест проти мітингів "за гроші".

      Про це на своїй сторінці у Facebook розповів політолог Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

      Як у Харкові десятки людей вийшли мітингувати за серійного вбивцю – читайте у матеріалі 24 каналу

      Посилаючись на приватні повідомлення, він розповів, що у Києві приблизно тисяча людей прийшли мітингувати проти проплачених мітингів. 

      Київ
      Тисяча людей зібралися на мітинг у центрі Києва

      Люди стояли з 10 години ранку і до 12 дня, аж поки не дізналися, що їх надурили.

      Київ
      "Мітинги – це не бізнес" – з такими плакатами прийшли люди постояти за 150 гривень

      Річ у тому, що учасникам мітингу обіцяли оплату – 130-150 гривень.

      Київ
      "Не беру гроші": так і вийшло, грошей ніхто не дав

      Велике лицемірство політиків ґрунтується на маленькому лицемірстві таких-от людей, які потім вибирають лицемірних політиків. Замкнене коло,
      – написав у своєму пості Юрій Романенко.

      11 лютого 24 канал повідомляв, що в Одесі та Києві пранкери розіграли сотні людей, організувавши мітинг за фейкового кандидата. Учасникам обіцяли заплатити по тисячі гривень, а ще 70 гривень бонусом – за кожного приведеного друга. 

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Корупція Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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