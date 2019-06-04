20:40
4 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рогозін причетний до вибухів у Дзержинську. Кремль лікується кліщами
      Вєсті Кремля
      21:08, 3 червня
      Вєсті.UA: Луценко не йде і не прощається. Американець Яценюк
      Вєсті.UA
      20:19, 3 червня
      Гроші дорожчі за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Мирослава Ляхович
      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Мирослава Ляхович

      Замкнений світ Професорської колонії: винятковий житловий масив Львова

      648

      На пагорбі, наче, на острові, повністю оточеному старою залізничною лінією Личаків – Підзамче, розташована дуже незвичайна міжвоєнна житлова колонія.

      Чому ж у доволі важкодоступному місці, до якого складно було підводити побутові комунікації, в кільці залізничної колії, що, очевидно, не забезпечувало району затишної тиші, відомі львівські архітектори вирішили запроектувати житловий масив?

      Дивіться також: Хмародер довоєнного Львова: страхова установа, яка стала витвором мистецтва

      Будівництво розпочалось у 1935 році. Тоді у 30-х роках від Станції "Личаків" ходив трамвай прямісінько в центр міста.

       

       

      Тому ця дільниця була не така вже й відірвана від міського життя. Проектували колонію Тадеуш Врубель, Леопольд Карасінський та Максимільян Кочура.

       

       

      Це мало бути до 90 однотипних будинків в стилі функціоналізму. Кам'яниці були одно-, дво- та триповерховими. Їх оточували сади, квітники та городи, а за палісадниками відкривався краєвид на Знесіння та Кривчиці.

       

       

      Контролював будівництво Комітет розбудови, а фінансувало Товариство кредитування та будування працівників середніх та вищих навчальних закладів Львова. Фактично спілка освітян зводила для себе окремий район, звідси і назва – Професорська колонія.

       

       

      Деякі будинки тут притулились одне до одного, деякі окремо потопають в садах та квітниках. Більшість вуличок такі вузькі, що тут заледве поміщається один автомобіль.

       

       

      Головні вулиці колонії: Петра Ніщинського (раніше Нусбаума-Гиляровича), Ірини Вільде (Яна Пташьніка) і Міжгірна (Станіслава Жебурського). У Професорській колонії також проживали українські літератори Ірина Вільде, Микола Вінграновський і Роман Дідула.

       

       

      Зараз Професорська колонія втратила свій первісний вигляд. Залишилось лише кілька неперебудованих вілл та автентичний брук.

      Ці незачеплені так званою реставрацією будинки одразу можна впізнати за обрамленням з характерної функціоналізму клінкерної цегли, вікнами на кут, хоч вицвілими, та все ж дуже стильними матовими кольорами штукатурки.

      Львів архітектура модернізм Професорська колонія
      Будинок на Професорській колонії у Львові

      Частина вулиці Ірини Вільде взагалі виглядає, як декорації до містичного кіно.

       

       

      Чимало старих функціоналістичних кам'яниць стоять покинуті з розбитими вікнами та потрісканими фасадами.

       

       

      Зі стильних конструкцій балконів повиростали дерева, а через побиті вікна вилазять бляклі фіранки та проглядаються облізлі шпалери.

       

       

      Автентичні дерев'яні двері тепер ще прикрашає густа павутина.

       

      Читайте також:

      Оригінал: modernism.lviv-online.com

      blog_ava
      У Раді відмовилися розглядати законопроект Зеленського про імпічмент: реакція АП
      сьогодні
      5858
      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Новини Львова Історія Архітектура Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      сьогодні , 20:02 Законопроект про незаконне збагачення від Зеленського: покарання чи імітація
      Ірина Поліщук 577
      Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      сьогодні , 19:01 Чому українці вимагали відставки Авакова та чи піде він цього разу
      Світлана Попова 511
      Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      сьогодні , 18:08 Зеленський зустрівся зі Столтенбергом: текст виступу президента
      5091
      Жахіття і романтика війни
      сьогодні , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 395
      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      сьогодні , 16:15 Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
      Наталя Боднар 19168
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук