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      Заморожений довгобуд на Борщагівці добудують за 638 мільйонів

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      Недобудована 25-поверхівка на вулиці Сім'ї Сосніних у Києві
      Недобудована 25-поверхівка на вулиці Сім'ї Сосніних у Києві / novostroyki.lun.ua

      До квітня 2021 року на вулиці Сім'ї Сосніних у Києві мають завершити будівництво 25-поверхового житлового будинку, який стоїть недобудованим через банкрутство попереднього забудовника.

      Роботи із закінчення будівництва висотки замовило у ПП "Еталонбуд" за результатами тендеру 10 грудня КП "Житлоінвестбуд-УКБ", зазначено у повідомленні на сайті публічних закупівель Prozorro.

      Читайте також: Нові ДБН про щільність забудов: від чого тепер залежить висотність будівництва в Україні

      Йдеться про завершення будівництва житла за скоригованим проектом на вулиці Сім’ї Сосніних, 4а у Святошинському районі Києва на суму понад 638 мільйонів гривень.

      25-поверхова житлова висотка простоює недобудованою через банкрутство попереднього забудовника ТОВ "Київвисотбуд".

      Забудовник також бере на себе зобов'язання завершити будівництво трансформаторних підстанцій, паркінгу та зовнішніх мереж.

      Як пишуть "Наші гроші", ціна угоди на 0,01% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 638,41 мільйона гривень.

      Будівництво житлового кварталу на вулиці Сім’ї Сосніних, 4а у Києві було розпочато у першому кварталі 2004 року. Наприкінці 2006-го його призупинили.

      Київ Борщагівка довгобуд недобуд багатоповерхівка
      Будівництво 25-поверхівки на Сім’ї Сосніних у Києві стартувало ще у 2004-му році

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      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво
      Джерело: 24 канал
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