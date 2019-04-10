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      В Україну йдуть заморозки: де і коли чекати похолодання

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      Заморозки в Україні з 15 квітня 2019 - прогноз погоди де похолодає
      В Україні у квітні й травні можливі заморозки / Фото з відкритих джерел

      Квітень розпочався в Україні теплою, сонячною погодою. Проте, напередодні в західні та північні області прийшли дощі та похолодання. Вже наступного тижня, з 15 квітня, у цих регіонах можливі заморозки, а температура повітря вночі опуститься до 0 градусів.

      Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу.

      Читайте також: Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

      12-14 квітня в Україну прийде хвиля похолодання. Тому, у північних областях з 14 до 17 квітня будуть заморозки на ґрунті. Денні температури сягатимуть близько +12+14 градусів на Півночі, а в Центрі – на 2-3 градуси тепліше,
      – зауважив синоптик.

      Дощі, які почалися 9 квітня майже на усій території країні, протримаються недовго – до п'ятниці 12 квітня. Вже на вихідних з 13 числа прийде потепління і суха, сонячна погода.

      Проте, в Україну перед Вербною неділею, яка цьогоріч випадає на 21 квітня, знову повернуться опади. Вони триватимуть кілька днів, а в північних та південних регіонах можливі шквали вітру. Але не варто засмучувася. На Великодні свята українців чекає потепління до +22+24 градусів, і така погода протримається до кінця місяця.

      via GIPHY

      Синоптик додав, що після Великодня, незалежно від того, на яке число він припадає, на 9-й, 17-й і 33-й дні погода погіршується. Тому, заморозки в Україні можливі навіть у травні.

      "Похолодання випадає під 9 травня, на 15-17 травня і на кінець місяця. Воно може супроводжуватися й заморозками, але це більше стосується північних і східних областей", – зазначив Горбань.

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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