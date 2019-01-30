Замовні вбивства і розкрадання мільярдів: у Росії сенатора арештували прямо в залі парламенту

Гучне затримання члена Ради Федерації у Росії відбулося у середу, 30 січня. Раптово засідання перевели у закритий режим, а до зали парламенту зайшли люди у формі ФСБ. Парламент миттєво, наче за командою, проголосував за зняття недоторканості і згоду на арешт Рауфа Арашукова, сенатора від одного з кавказьких регіонів Росії та члена партії Путіна "Єдина Росія". Деталі справи – вражають.

Як затримували сенатора Арашукова

У залі засідань Ради Федерації (це верхня палата Федеральних зборів Росії, у яку входять 170 сенаторів від усіх регіонів країни) зачинили двері, випровадили журналістів, унеможлививши будь-яку відеофіксацію. Видання Meduza повідомило, що до відома про те, що зараз буде відбуватися, поставили лише Валентину Матвієнко – голову Ради Федерації. Генпрокурор РФ і керівник Слідчого комітету зайшли до зали і зачитали постанову про затримання сенатора. Згідно із законами жанру, прізвище не оголошували до останнього речення. Тож усі сенатори за абсолютної тиші очікували, кому пролунає вирок.

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Рауф Арашуков, сенатор від Карачаєво-Черкесії з 2016 року – прозвучало саме це прізвище. Як передав телеграм-канал Mash, той встав з крісла і намагався хаотично втекти, не визначивши напрямку руху. Але втікати не було куди, і Рауфа Раульєвича арештували.

Дивіться відео, як транспортували сенатора російські силовики:

Рауф Арашуков почав політичну кар'єру у 18 років. В 2004 став депутатом міської думи Ставрополя, в 21 зайняв пост міністра праці і соціального розвитку Карачаєво-Черкесії, працював також у структурах "Газпрому", де на керівних посадах багато років працює його батько.

Передісторія: схема "мертвих абонентів"

15 серпня 2018 року російські правоохоронці запідозрили кількох працівників "Газпрому", російського монополіста газової галузі, у розкраданні мільярда рублів. Начебто у злочинній схемі брали участь мало не всі колишні генеральні директори компанії. Вперше схема "виплила" у 2013 році за участі слідчих із Дагестану.

Чи були в Україні подібні гучні затримання? Так, маємо в історії два аналогічних випадки. У березні 2015 року голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського затримали на засіданні Кабінету міністрів України. Підозрювали його у організації злочинної схеми всередині відомства. Суди у справі досі тривають. Також народного депутата Надію Савченко у березні 2018 року арештували у Верховній Раді за підозрою у тероризмі та спробі організації повалення конституційного ладу. Слідство у справі також триває.

Суть схеми "мертвих абонентів": надлишки газу розподілялися між липовими рахунками і викрадалися. Масштаби вражають – чиновники вигадали понад 10% від усіх абонентів газової мережі. У самій компанії пояснень не знайшли: мовляв, за всіма не встежиш. Утім, слідчі вважали, що за всіма стежити і не слід було, а лише за керівниками, адже список людей, що перебували під увагою МВС Росії радше нагадував список Forbes: Микола Ісаков – заступник директора "Газпром межреонгаз", Юрій Клепіков – заступник керівника Білгородської Думи, Сергій Лісовський – екс-міністр промисловості, а серед інших і Рауль Арашуков – батько затриманого 30 січня 2019 року сенатора Рауфа Арашукова.



Рауф Арашуков. Піар на ветеранах – не злочин, а от замовні вбивства – цілком

Звинувачення – крадіжки газу і замовні вбивства

У 2010 році у Карачаєва-Черкесії (один із кавказьких регіонів Росії) вбили двох молодих людей, лідера громадського руху та радника президента республіки. Слідство швидко встановило та затримало виконавців, які на допиті прямо вказали на замовника: Арашуков. Причиною називалася помста за відмову працювати на родину Арашукових. На цьому справа і завершилася: доказів провини вказаних виконавцями замовників не виявили.



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У 2019 позиція правоохоронців нарешті визначилася: доказів достатньо, Арашуков буде йти у справі як підозрюваний. Також у причетності до організованої злочинної групи підозрюють і батька сенатора, газового олігарха Рауля Арашукова. Йому інкримінують начебто розкрадання газу аж на 30 мільярдів рублів. По всій країні у офісах, до яких мають стосунок Арашукови, прокотилася хвиля обшуків: Москва, Петербург, Махачкала, Будьоновськ, Астрахань та інші.

Відео, як затримували батька арештованого сенатора – топ-чиновника "Газпрому" Рауля Арашукова:

Російські ЗМІ, зокрема Baza та Meduza, з посиланням на свої джерела, зазначили, що Арашукова-молодшого підозрюють ще у двох вбивствах, а також у наявності підробленого паспорта, з яким він мав намір втекти до ОАЕ.

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Поки ця інформація не підтверджена повністю, але наразі список звинувачень виглядає так:

• організація злочинної групи або участь у ній;

• завдання тяжкої шкоди здоров'ю, замовні вбивства;

• розкрадання коштів у особливо значних розмірах;

• підробка документів, завдяки яким Арашуков зміг стати сенатором.

На цьому фоні звинувачення Арашукова-старшого у розкраданні 30 мільярдів виглядають скромно. А чим завершиться історія, яка почалася з гучного затримання у Раді Федерації – будуть стежити журналісти 24 каналу.