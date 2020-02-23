Заможні мають одружитись з бідними: в Індонезії придумали, як подолати бідність

В Індонезії знайшли спосіб подолати класову нерівність. Міністр освіти і культури країни Мухаджир Еффенді запропонував добре забезпеченим людям одружуватися з бідними.

Про це повідомило видання The Jakarta Post. У країні ця тенденція не поширена через релігійне правило мусульман – "шукати до пари собі рівного". За словами Мухаджира Еффенді, люди неправильно трактують настанову.

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"Що буде, якщо бідні будуть шукати інших бідних? Буде більше бідних. А це проблема для Індонезії", – зазначив міністр освіти і культури країни.

Відомо, що в Індонезії приблизно 5 мільйонів сімей, тобто майже 10% від їх загальної кількості, живуть за межею бідності.

Чиновник навіть пообіцяв випустити спеціальний закон про міжкласове одруження та допомагати парам з нестабільним економічним становищем у пошуку роботи.