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      Заможні мають одружитись з бідними: в Індонезії придумали, як подолати бідність

      - Читать новость на русском
      В Індонезії придумали, як подолати бідність / www.thejakartapost.com

      В Індонезії знайшли спосіб подолати класову нерівність. Міністр освіти і культури країни Мухаджир Еффенді запропонував добре забезпеченим людям одружуватися з бідними.

      Про це повідомило видання The Jakarta Post. У країні ця тенденція не поширена через релігійне правило мусульман – "шукати до пари собі рівного". За словами Мухаджира Еффенді, люди неправильно трактують настанову.

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      "Що буде, якщо бідні будуть шукати інших бідних? Буде більше бідних. А це проблема для Індонезії", – зазначив міністр освіти і культури країни.

      Відомо, що в Індонезії приблизно 5 мільйонів сімей, тобто майже 10% від їх загальної кількості, живуть за межею бідності.

      Чиновник навіть пообіцяв випустити спеціальний закон про міжкласове одруження та допомагати парам з нестабільним економічним становищем у пошуку роботи.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Курйозні новини Індонезія
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