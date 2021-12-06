Замучили через 500 гривень: на Вінниччині засудили катів неповнолітньої

На Вінниччині 5 чоловіків засудили через смертельне знущання з неповнолітньої. Один з них раніше вже був судимий.

Який вирок винесли чоловікам

Раніше судимий зловмисник проведе у в'язниці 10 років, а його спільники – 8 та 3 роки. Про таке рішення клопотав Офіс генпрокурора.

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Зловмисники відбуватимуть покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також вчинене способом, що має характер особливого мучення. Це все призвело до смерті неповнолітньої.

Силою забрали дівчину з дому

У суді прокурор довів, що у жовтні 2017 року 5 осіб потрапили у будинок, в якому жила неповнолітня дівчина. Перед тим вони побили її вітчима.

Вони силою змусили її піти з ними, а потім за 500 гривень вигаданого боргу протягом декількох годин з особливою жорстокістю мучили та спричиняли тілесні ушкодження,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Після цього нападники залишили дівчину без свідомості помирати на сміттєзвалищі.

Останні інциденти з неповнолітніми