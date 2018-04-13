Занадто велика небезпека для Британії, – Independent про ймовірні авіаудари США по Сирії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей погодилась приєднатися до військової кампанії США та Франції проти сил режиму диктатора Башара Асада після хімічної атаки на мирне населення міста Дума. Хоч Захід правильно вчинив, пославши сигнал "залякування" президенту Сирії та його поплічникам в особі глави Кремля, однак варто подумати і про серйозні наслідки від наступних дій двох президентів.

Зокрема, Росія може у відповідь на удар по Сирії, наприклад, атакувати комп'ютерні системи Національної системи охорони здоров'я Британії, використати західні економічні та фінансові активи в РФ або вдарити по військових або невійськових британських об'єктах, застерігає Independent.

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На думку видання, західним лідерам варто було в першу чергу звернутися до невійськових методів тиску на Росію, аби вона змусила своїх маріонеток в Дамаску припинити труїти газом власний народ. Журналісти припускають, можна було б організувати повний бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в РФ влітку. Крім того, залишаються ще більші можливості розширювати економічні санкції проти Росії та виводити звідти західні інвестиції, йдеться у статті.

Звісно, на таких безсердечних особистостей, як Путін та Асад, навряд чи вплине відкликання послів, скасування рок-концертів або відмова від якихось футбольних змагань, їх не залякати і санкціями. Більше того, повітряний удар президента Трампа по авіабазах Асада минулого року зупинив їх ненадовго, констатують журналісти.

Отже, ми зіткнулися з проблемою, яка заслуговує детального розгляду, перш ніж ми завдамо удари: військові дії, які будуть потрібні для того, щоб змусити Сирію, Росію та Іран задуматися, матимуть такий масштаб, що це зробить відповідні заходи в якійсь формі цілком можливими. Спочатку треба вжити невійськових заходів. Путін і Асад можуть проявити деяку обережність, якщо тиск буде досить інтенсивним. Принаймні варто це спробувати,

– вважає британська газета.

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Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Главу Білого дому підримала Тереза Мей запевнивши, що готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту та наказала направити британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії.



Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.