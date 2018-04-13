17:16
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Занадто велика небезпека для Британії, – Independent про ймовірні авіаудари США по Сирії

884 Читать новость на русском
Потенційний удар США по Сирії та відповідь на нього Росії матиме небезпечні наслідки для Британії
Потенційний удар США по Сирії та відповідь на нього Росії матиме небезпечні наслідки для Британії / Колаж Daily Express

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей погодилась приєднатися до військової кампанії США та Франції проти сил режиму диктатора Башара Асада після хімічної атаки на мирне населення міста Дума. Хоч Захід правильно вчинив, пославши сигнал "залякування" президенту Сирії та його поплічникам в особі глави Кремля, однак варто подумати і про серйозні наслідки від наступних дій двох президентів.

Зокрема, Росія може у відповідь на удар по Сирії, наприклад, атакувати комп'ютерні системи Національної системи охорони здоров'я Британії, використати західні економічні та фінансові активи в РФ або вдарити по військових або невійськових британських об'єктах, застерігає Independent.

Читайте також: Розмова Дональда Трампа та Терези Мей про Сирію: про що домовилися

На думку видання, західним лідерам варто було в першу чергу звернутися до невійськових методів тиску на Росію, аби вона змусила своїх маріонеток в Дамаску припинити труїти газом власний народ. Журналісти припускають, можна було б організувати повний бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в РФ влітку. Крім того, залишаються ще більші можливості розширювати економічні санкції проти Росії та виводити звідти західні інвестиції, йдеться у статті.

Звісно, на таких безсердечних особистостей, як Путін та Асад, навряд чи вплине відкликання послів, скасування рок-концертів або відмова від якихось футбольних змагань, їх не залякати і санкціями. Більше того, повітряний удар президента Трампа по авіабазах Асада минулого року зупинив їх ненадовго, констатують журналісти.

Отже, ми зіткнулися з проблемою, яка заслуговує детального розгляду, перш ніж ми завдамо удари: військові дії, які будуть потрібні для того, щоб змусити Сирію, Росію та Іран задуматися, матимуть такий масштаб, що це зробить відповідні заходи в якійсь формі цілком можливими. Спочатку треба вжити невійськових заходів. Путін і Асад можуть проявити деяку обережність, якщо тиск буде досить інтенсивним. Принаймні варто це спробувати,
– вважає британська газета.

Читайте також: США провели повітряну розвідку поблизу військових баз Росії у Сирії

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Главу Білого дому підримала Тереза Мей запевнивши, що готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту та наказала направити британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії.

Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії Великобританія Башар Асад Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 208
Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
сьогодні, 16:02 Чорний кіт і порожні відра: чи вірите ви у забобони?
2657
сьогодні, 15:02 "Північний потік-2" – це не головна газова загроза для України
Дмитро Снєгирьов 1824
Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
сьогодні, 15:21 Новий скандал з Ольгою Фреймут: що про це відомо
1825
All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
сьогодні, 14:02 All inclusive не для лінивих: активний відпочинок у турецькому Мармарисі
Олександра Кравчук 440
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук