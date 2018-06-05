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Заняття сексом лікує 8 поширених хвороб

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Секс лікує 8 поширених хвороб
Секс лікує 8 поширених хвороб / segundomedico.com

Секс добре впливає на організм людини. Крім емоційного задоволення, такі заняття можуть лікувати деякі захворювання.

Заняття сексом допомагають покращити психічне здоров’я та кровообіг, а також зміцнити серцево-судинну систему, інформує Сlicow.

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Регулярні заняття любов’ю знижує ризик серцевих нападів та інших хвороб серця. Це також допомагає організму підтримувати роботу органу.

Інтимні стосунки допомагають при головному болю, вони вивільняють окситоцин і підсилюють викид ендорфінів.Однією з найефективніших вправ для боротьби з перевантаженнями м'язів і суглобів є секс. 

Позбутися депресії можна за допомогою заняття сексом. Вони здатні підвищити самооцінку обох партнерів.

Заняття коханням може допомогти при безсонні через максимальне розслаблення. Проблеми нетримання може вирішити секс, запобігаючи розвитку цієї хвороби. Він зміцнює таз та його м’язи.

via GIPHY

Секс допомагає позбутися від грипу. Під час цього процесу в організмі виробляються антитіла, які мають потужну противірусну дію.

Заняття сексом перешкоджають раку молочної залози. Все тому, що викид окситоцину захищає від появи такого типу онкології.

До слова, останнім часом здатність чоловічого організму до участі у заплідненні (фертильність) знизилася вдвічі. Основними причинами медики називають зайву вагу та малорухливість.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Онкозахворювання Лікування Серцево-судинні захворювання Секс
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 червня
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