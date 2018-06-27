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Заокруглення у чеку: Нацбанк пояснив свою ініціативу

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Нацбанк припиняє карбувати дрібні монети – він дозволив продавцям не давати покупцям решту. Наприклад, якщо людина купуватимете морозиво за 4 гривні 70 копійок, а продавець не матиме 30 копійок решти, то морозиво коштуватиме покупцю саме 5 гривень, а не 4 гривні 70 копійок, як написано на ціннику.

Станом на початок 2018 року українці мали у користуванні 60 мільйонів банківських карток – тобто, по кілька у кожного. Рівень розрахунків саме картками, а не готівкою, в торговельних мережах давно перевищив 50 відсотків.

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Це дійсно зручно – не потрібно носити у кишенях готівку чи очікувати решту від продавців. Раніше часто у день зарплатні люди вишиковувалися перед банкоматом й знімали з картки усе до копійки. Тепер острах перед "пластиком" минув – картками користуються і школярі, і пенсіонери. Утім, залишилися і консерватори чи просто необізнані, котрі й далі полюбляють готівку. Саме для таких людей ця новина буде сумною.

В Україні хочуть позбутися монет дрібного номіналу. У магазинах їх приймають неохоче, а решту у кілька копійок не завжди забирають і самі покупці. Тож це питання в країні намагаються врегулювати. Вже з першого липня запрацює система округлення суми в чеку. Округлюватимуть кінцеву суму: все, що менш як 5 копійок – у бік зменшення, а те, що у межах 5-9 – у бік збільшення. Для прикладу: замість 52 копійок доведеться віддати 50, а замість 57 – 60.


Номінали монет, які буде скасовано та які залишаються в обігу

Нововведення – ініціатива Національного банку України. Метою є прибрати з обігу монети дрібних номіналів. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок. Але запевняють, що округлюватимуть лише у межах десяти, тож гаманці українців сильно постраждати не мають. У разі наявності у покупця монет дрібних номіналів, він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами. При цьому, заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.

Постанова НБУ мала б спростити розрахунки, натомість посіяла паніку серед підприємців. Вони побоюються, що через округлення виникнуть проблеми із податковою.

Як заокруглювати? Як відображувати ці заокруглення у чеку? Як показувати їх у податкових накладних? Досі немає чіткого механізму,
– наголосила головний бухгалтер торговельної компанії Лілія Мурій.

Очікували роз'яснювального листа для підприємців, але так і не отримали. 

На алкоголь у нас є мінімальна роздрібна ціна і ми не маємо права в меншу сторону заокруглювати, бо це буде порушення законодавства. Точно так само з тютюновими виробами, але тут – в більшу сторону, бо це так само порушення законодавства. Немає чіткої позиції, яка сума (до чи після заокруглення) має вказуватись у звітних документах,
– стверджує координатор Європейської Бізнес Асоціації Юлія Загарій.

Доки на горі вирішують, деякі торговельні мережі вже округлюють. Прибирають маркетингові 99 копійок. Але більшість все-таки чекають роз'яснень.

Ми вирішили з першого липня не вносити змін і працювати, як і раніше. Чекаємо роз'яснень, і тільки опісля будемо перелаштовувати наші системи,
– підкреслила Лілія Мурій.

Покупці до нововведення вже готові. Кажуть, якщо позбавляться дрібних монет, то не збідніють. Хоча, для пенсіонерів, бюджетників, для яких буквально кожна копійка важлива, це питання залишається гострим та відкритим.

Теги: Новини України Гроші НБУ Законодавство Законопроект
Джерело: 24 канал
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