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Запад может больше – это стало очевидным после "черного понедельника"

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Дерипаска
Дерипаска / Соцмережі

"Черный понедельник" на российских биржах продемонстрировал: настоящие санкции Запада способны обвалить "путиномику" без всякого колебания нефтяных цен.

Падал рубль, падали акции ведущих компаний, бежали инвесторы – а нефтяные цены даже росли. При этом стоит заметить, что от самоуверенности российских руководителей не осталось и следа, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал помочь пострадавшим – очевидно, за средства государственного бюджета. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал санкции "вопиющим попранием всего и вся". Возникает вопрос – а почему же именно эти санкции? А предыдущие не были попранием?

А потому, что это – настоящие санкции против настоящих олигархов.

Против той системы, которая выстроена Борисом Ельциным и сохранена Владимиром Путиным – системы мафиозно-олигархического государства. У этого государства есть свои "авторитеты" – такие, как Дерипаска или Вексельберг. И свои государственнообразующие компании. Американские санкции затронули именно их. И ясно, что процесс может быть продолжен, его фигурантами станут другие олигархи и компании.

И в этом случае Российское государство лишится своей главной функции – защитника олигархических интересов.

Можно, конечно, сказать, что Путин больше не хочет защищать эти интересы, что он как раз заинтересован в том, чтобы деньги толстосумов вернулись в Россию. Но, с другой стороны, зять Путина Кирилл Шамалов (его считают распорядителем путинских ресурсов) – тоже фигурант санкционного списка. И он – олигарх, а не сотрудник прокуратуры или Следственного комитета.

И сам Путин, по сути – тоже олигарх. И тоже заинтересован в сохранении существующей системы. Системы, которая сводится к простой формуле: воруем в России, вкладываем и живем на Западе. Для Путина и других чиновников, конечно, жить на Западе – не главное. Но главное – вкладывать, хранить и приумножать. Россия для этого явно не приспособлена.

Американские санкции оказались ударом по этой системе. Можно, конечно, создавать новую, герметически закрытую. Но будет ли она эффективна, прокормит ли население. И главное – а зачем такая система нужна олигархам – тем, чьи интересы защищают государство и Путин?

В Кремле не исключают, что Путин встретится с пострадавшими и объяснит, зачем. Но пока что Роман Абрамович отправился не в Россию, а в США. И это тоже о многом говорит.

Возможно, если бы Запад действовал также решительно сразу же после аннексии Крыма, многое удалось бы предотвратить. Политика умиротворения агрессора никогда не приводила к положительным результатам – не привела и на этот раз.

Но обсуждать, что было бы, если бы в Вашингтоне вовремя поняли, что нападение на Украину – не какой-то там внутренний конфликт на постсоветском пространстве, а удар по всему Западу, сейчас уже бессмысленно. Главное, что путинский режим после новых американских санкций явственно обнаружил свое уязвимое место, ту самую "ахиллесову пяту", по которой и следует бить вплоть до краха режима или, по крайней мере, до его полного укрощения.

Автор: Виталий Портников. Источник: espreso.tv

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Новини України Санкції Володимир Путін Публікації Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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