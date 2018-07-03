Запахом, звуком та світлом: як будильник Sensorwake Trio може незвично розбудити свого власника

Піднятися зранку з ліжка для багатьох – це майже як виклик. У такі моменти, коли ще так хочеться додивитися ранковий сон, чи просто ще поніжитися, перше, що починаєш ненавидіти – це власний будильник.

Авжеж, технічний прогрес і людська винахідливість подарували нам масу рішень, як зробити процес прокидання більш приємним або, принаймні, дієвим, - від мудрованих смарт-будильників, які вираховують фази сну, до більш приземлених способів - банального "рукоприкладства".

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Що може бути приємнішим та дієвішим зранку, ніж чашка кави чи ароматного чаю в ліжко. Десь так, очевидно, думала команда французьких розробників із Sensorwake. Ні, кави чи інших напоїв до ліжка вони не пропонують, натомість – створили будильник, який будить запахом.

Для цього всередину вставляють спеціальні компактні картриджі. Вони абсолютно безпечні та зручні в користуванні. Морський бриз, свіжість хвойного лісу або трояндового саду, запашне капучино – аромати, які будитимуть зранку, можна міняти на вибір. Одного такого картриджа, зі слів розробників, має вистачити на місяць користування.



Будильник Sensorwake Trio

Для тих, у кого міцний сон або притуплені нюхові рецептори, передбачені інші інструменти – через хвилину після активації розсіювача запахів на будильнику спрацьовує підсвічування, а якщо і це не допомогло прокинутися, то ще через хвилину вмикається "мотиваційна мелодія". До слова, її теж можна обрати із запропонованого набору.



Cпеціальні компактні картриджі

Проект Sensorwake Trio свого часу схвально оцінила команда Google, так він вибився в "топи" винаходів, які змінять світ, за версією інтернет-гіганта. Чи змінить винахід французів світ, невідомо, але принаймні точно має всі шанси зробити ранки приємнішими та додати мотивації на старті нового дня.