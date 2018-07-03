22:33
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Програми Інновації

Запахом, звуком та світлом: як будильник Sensorwake Trio може незвично розбудити свого власника

Інновації 16 Читать новость на русском

Піднятися зранку з ліжка для багатьох – це майже як виклик. У такі моменти, коли ще так хочеться додивитися ранковий сон, чи просто ще поніжитися, перше, що починаєш ненавидіти – це власний будильник.

Авжеж, технічний прогрес і людська винахідливість подарували нам масу рішень, як зробити процес прокидання більш приємним або, принаймні, дієвим, - від мудрованих смарт-будильників, які вираховують фази сну, до більш приземлених способів - банального "рукоприкладства".

Читайте також: Як "розумна" велокуртка від Ford може докорінно змінити життя велосипедиста: цікаві деталі

Що може бути приємнішим та дієвішим зранку, ніж чашка кави чи ароматного чаю в ліжко. Десь так, очевидно, думала команда французьких розробників із Sensorwake. Ні, кави чи інших напоїв до ліжка вони не пропонують, натомість – створили будильник, який будить запахом.

Для цього всередину вставляють спеціальні компактні картриджі. Вони абсолютно безпечні та зручні в користуванні. Морський бриз, свіжість хвойного лісу або трояндового саду, запашне капучино – аромати, які будитимуть зранку, можна міняти на вибір. Одного такого картриджа, зі слів розробників, має вистачити на місяць користування.


Будильник Sensorwake Trio

Для тих, у кого міцний сон або притуплені нюхові рецептори, передбачені інші інструменти – через хвилину після активації розсіювача запахів на будильнику спрацьовує підсвічування, а якщо і це не допомогло прокинутися, то ще через хвилину вмикається "мотиваційна мелодія". До слова, її теж можна обрати із запропонованого набору.


Cпеціальні компактні картриджі

Проект Sensorwake Trio свого часу схвально оцінила команда Google, так він вибився в "топи" винаходів, які змінять світ, за версією інтернет-гіганта. Чи змінить винахід французів світ, невідомо, але принаймні точно має всі шанси зробити ранки приємнішими та додати мотивації на старті нового дня.

Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
сьогодні, 22:05 Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Андрій Доценко 43
Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
сьогодні, 20:01 Реєстрація вступників: нюанси і новації вступу-2018
1896
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сьогодні, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1501
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 876
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 1009
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук