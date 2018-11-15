Чому пневмонія вважається одним з найважчих захворювань? Які симптоми вказують на те, що потрібно терміново звернутися до лікаря? І чому так необхідна вакцинація? На всі ці питання відповіла Любов Піднебесна, дитинолог медичної мережі "Добробут".

Пневмонія – це запалення легеневої тканини, переважно інфекційного походження. Легені складаються з дрібних мішечків, альвеол, які у здорової людини в процесі дихання наповнюються повітрям, в них відбувається газообмін кисню і вуглекислого газу. При пневмонії альвеоли заповнюються запальною рідиною, що ускладнює їхню роботу і газообмін та обмежує надходження кисню до органів і тканини.

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Основні факти про пневмонію Пневмонія є причиною смертності 15% дітей у віці до п'яти років у всьому світі. Частота захворюваності у дітей до трьох років становить півтора-два випадки на 100 осіб. До винаходу антибіотиків смертність від запалення легенів досягала 80%.



Збудники пневмонії

Пневмонія може бути викликана цілою низкою збудників інфекції, включаючи бактерії, віруси і грибки. До найбільш поширених належать:

Пневмонія - причини виникнення Бактеріальна інфекція — найчастіше винуватцем бактеріальної пневмонії є: Streptococcus pneumoniae — він же пневмокок (20-60% випадків); Mycoplasma pneumoniae (5-50%); Chlamydia pneumoniae (5-15% випадків);Haemophilus influenzae (3-10% випадків); Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli та ін.) (3-10%); Staphylococcus aureus (3-10% випадків); Вірусна інфекція — найпоширеніші – це вірус грипу, респіраторно-синцитіальний вірус, вірус кору та інші.

Грибкова інфекція — збудниками захворювання можуть виступати цвілеві, дріжджоподібні гриби, пневмоцистити і т.п.; Змішаний тип інфекції — викликається одночасно двома і більше видами збудників

Як уберегти дитину від бактеріальної пневмонії

Існує велика кількість бактерій – збудників пневмонії, але основною причиною і найпоширенішим є пневмокок. На другому місці після нього — гемофільна паличка. Від гемофільної інфекції в Україні в обов'язковому порядку прищеплюють дітей у віці до п'яти років. На жаль, вакцинація від пневмококової інфекції не є обов'язковою і не входить до національного календаря щеплень.

Ефективність вакцинації від пневмококової інфекції становить 81-96%, тому вона є рекомендованою. Наприклад, у багатьох країнах Європи, в Америці та Ізраїлі така вакцина входить в обов'язковий календар вакцинації,

– зазначила лікар.



Симптоми пневмонії // фото: іnfoherbs.com.ua

Таким чином, якщо батьки подбають про свого малюка і зроблять йому вакцинацію від гемофільної і пневмококової інфекцій, ймовірність того, що у нього буде важкий перебіг пневмонії, мінімальна (приблизно 8 з 10 дітей не захворіють або матимуть легкий перебіг захворювання).

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Що захистить від вірусної пневмонії

У природі існує близько 320 тисяч вірусів, які становлять небезпеку для людини. Але найбільш небезпечними в плані виникнення вірусних пневмоній є такі, як вірус грипу і кору. Найефективніший захист від них — це вакцинація.

Як не захворіти грибковою пневмонією

Деякі види грибків можуть бути присутніми в ґрунті, воді, у виробничому і побутовому пилу, у вологих приміщеннях, на гнилій деревині, на фільтрах кондиціонерів і проникати в легені людини переважно при вдиханні повітря. Тому необхідно стежити за житловими умовами (боротися з цвіллю і пилом, якщо такі є у вас вдома або на роботі), вчасно змінювати фільтри в кондиціонерах.

Симптоми пневмонії

Найчастіше пневмонія проявляється у вигляді загальної реакції організму на інфекцію, тобто різними симптомами інтоксикації: погіршенням загального стану, втратою апетиту, лихоманкою, слабкістю, млявістю, зниженням активності, а також кашлем різної інтенсивності. У важких випадках можуть спостерігатися ознаки дихальної недостатності — задишка, прискорене дихання.



Лікування пневмонії // фото: medprice.com.ua

Однак не завжди запалення легенів можна запідозрити в першу добу хвороби. Тому при наявності зазначених симптомів необхідно обов'язково звернутися до лікаря! Діагноз пневмонія найчастіше клінічний, проте встановити його може тільки лікар. Іноді для цього можуть знадобитися додаткові методи дослідження: розгорнутий аналіз крові, рентген грудної клітки,

– розповіла Любов Піднебесна.

Самолікування пневмонії неприпустиме! Не завжди при запаленні легенів призначають стаціонарне лікування – це залежить від віку людини, ступеня тяжкості пневмонії, наявності ускладнень і супутніх захворювань, які можуть обтяжувати перебіг хвороби.

Профілактика пневмонії

Необхідно пам'ятати, що на стан дихальної системи впливають не тільки інфекції, але і інші зовнішні чинники. Доведено, що якщо батьки палять (навіть якщо серед них є один курець), то їхні діти набагато частіше хворіють на респіраторні захворювання. Тютюновий дим знижує захисні властивості організму. Крім того, наявність в сім'ї старшої дитини, яка відвідує дитячий садок, на 75% збільшує ризик захворювання молодшого.

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Згідно з рекомендаціями фонду ЮНІСЕФ, з метою профілактики пневмонії слід дотримуватися таких вказівок: годувати дитину грудним молоком мінімум до шести місяців, своєчасно і максимально повно проводити вакцинацію, дотримуватися правил особистої гігієни і обов'язково стежити за збалансованим харчуванням дитини,

– додала дитинолог.

Здавалося б – такі прості правила, але саме вони допомагають знизити частоту виникнення пневмоній у дітей.

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