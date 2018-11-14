Запалили шини під міськгазом: у Черкасах люди вимагають запустити тепло в будинки

Жителі міста Сміли, що на Черкащині, 14 листопада пікетували під Кабіміном і "Черкасигазом". Під останнім – підпалили шини, вимагаючи подати тепло у домівки.

На місце швидко прибули рятувальники і загасили вогонь.

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Приїхали і правоохоронці. Керівник, який вийшов до протестувальників, пояснив, що впливу на подачу тепла у місті не має. Увімкнути газ може тільки після того, як міська влада зробить заявку на блакитне паливо. А смілянські чиновники досі цього не зробили.

Ми вимагаємо притягти до відповідальності керівництво "Енергоінвесту", "Нафтогазу", "Черкасигазу" і всіх хто до цього причетний. Тому ми вимагаємо – сьогодні газ, а завтра будемо розбиратися,

– сказав житель Сміли Олександр Байда.

Відео з Черкас, як мешканці палили шини

Зазначимо, що у Смілі ввели надзвичайний стан. Місцеві школи закриті, діти вчаться дистанційно. А в лікарнях замість теплих батарей – електрообігрівачі. "Нафтогаз" зобов'язав міську владу взяти на себе борги попереднього постачальника тепла – а це 86 мільйонів гривень – та підготувати котельні, але досі жодна з цих умов не виконана.

Нагадаємо, у Кривому Розі мешканці також палили шини під міськгазом. Люди лишились без опалення, тому вийшли на акцію протесту. У місті без тепла залишилось півміста, а це більше 300 тисяч людей.